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Рада расторгла соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения - РИА Новости, 22.05.2022
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Рада расторгла соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения
Рада расторгла соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения - РИА Новости, 22.05.2022
Рада расторгла соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения
Украинский парламент проголосовал за денонсацию соглашения с РФ об избежании двойного налогообложения, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T15:49
2022-05-22T15:49
в мире
украина
донбасс
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинский парламент проголосовал за денонсацию соглашения с РФ об избежании двойного налогообложения, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Между Украиной и РФ теперь нет Соглашения об избежании двойного налогообложения. За ее денонсацию проголосовало - 292 голосов. Это еще один удар по экономическим отношениям с РФ. Теперь доходы, полученные в стране агрессора, будут облагаться налогом и в Украине", - написал Железняк в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220519/rasshirenie-1789560962.html
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в мире, украина, донбасс, верховная рада украины
15:49 22.05.2022
 
Рада расторгла соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения

Верховная рада денонсировала соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинский парламент проголосовал за денонсацию соглашения с РФ об избежании двойного налогообложения, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Между Украиной и РФ теперь нет Соглашения об избежании двойного налогообложения. За ее денонсацию проголосовало - 292 голосов. Это еще один удар по экономическим отношениям с РФ. Теперь доходы, полученные в стране агрессора, будут облагаться налогом и в Украине", - написал Железняк в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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