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В Совфеде призвали к денацификации всей Европы - РИА Новости, 22.05.2022
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В Совфеде призвали к денацификации всей Европы
В Совфеде призвали к денацификации всей Европы - РИА Новости, 22.05.2022
В Совфеде призвали к денацификации всей Европы
Тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов,... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T13:15
2022-05-22T13:15
в мире
андрей климов
нато
европа
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россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, напомнив, что и в УК РФ есть статья "Реабилитация нацизма"."Экс-председатель Социал-демократов Германии Оскар Лафонтен сравнил на днях слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок "с языком нацистов", пишет Saarbrücker Zeitung. Её заявления о желании "разрушить Россию" сродни языку германских нацистов и "вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха", — заявил видный немецкий политик", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Так что "тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины", полагает он.По словам Климова, подтверждают этот тезис и очередные неонацистские выходки в Прибалтике со сносом монументов освободителям от нацизма и маршами в память сообщников Гитлера. "Такое тоже понравилось бы кровожадным рейхсфюрерам. А уж как порадовала бы отцов рейха нынешняя НАТО, её русофобские слова и дела",- подчеркнул он.Он также отметил, что в правительстве Германии есть прямые потомки членов СС (запрещённая с 1945 года преступная организация)."Бегство от денацификации около 10 тысяч эсэсовцев осуществлялось через нынешние страны НАТО с помощью таких структур как ODESSA (Организация бывших членов СС). О них хорошо знали спецслужбы США. Более того, американцы сами эвакуировали видных гитлеровцев. Так, ещё год назад в материалах американской CNN говорилось: "США стали убежищем для тысяч нацистов и их приспешников, служивших в концентрационных лагерях, отрядах смерти и СС. Некоторые даже возглавляли союзные нацистам правительства", - цитирует издание политик.Так что натовские ростки были тесно сплетены с остатками нацистских корней, написал Климов."Поэтому, мировому сообществу стоит не только добиваться роспуска НАТО как главной угрозы миру и безопасности, но и широкой денацификации для искоренения опасной нацистской заразы. Для начала хорошо бы в каждой стране НАТО (все они дружно не голосовали за осуждающие нацизм резолюции Генассамблеи ООН!) выявить тех, кто персонально проявил себя сторонником нацизма, их героизации, оправдания, преемственности гитлеровских идей и целей", - отметил парламентарий, добавив, что в упомянутой Прибалтике неонацисты 30 лет открыто маршируют толпами.Он также подчеркнул, что с 2014 года в УК РФ есть статья 354.1. "Реабилитация нацизма", а в странах НАТО активничают десятки тысячи её потенциальных фигурантов - они же отъявленные русофобы. "Может пора начать розыск конкретных злодеев?" - полагает Климов.
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в мире, андрей климов, нато, европа, германия, россия
13:15 22.05.2022
 
В Совфеде призвали к денацификации всей Европы

Сенатор Климов: тема денацификации Европы актуальна не только в пределах Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, напомнив, что и в УК РФ есть статья "Реабилитация нацизма".
"Экс-председатель Социал-демократов Германии Оскар Лафонтен сравнил на днях слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок "с языком нацистов", пишет Saarbrücker Zeitung. Её заявления о желании "разрушить Россию" сродни языку германских нацистов и "вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха", — заявил видный немецкий политик", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Так что "тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины", полагает он.
По словам Климова, подтверждают этот тезис и очередные неонацистские выходки в Прибалтике со сносом монументов освободителям от нацизма и маршами в память сообщников Гитлера. "Такое тоже понравилось бы кровожадным рейхсфюрерам. А уж как порадовала бы отцов рейха нынешняя НАТО, её русофобские слова и дела",- подчеркнул он.
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Он также отметил, что в правительстве Германии есть прямые потомки членов СС (запрещённая с 1945 года преступная организация).
"Бегство от денацификации около 10 тысяч эсэсовцев осуществлялось через нынешние страны НАТО с помощью таких структур как ODESSA (Организация бывших членов СС). О них хорошо знали спецслужбы США. Более того, американцы сами эвакуировали видных гитлеровцев. Так, ещё год назад в материалах американской CNN говорилось: "США стали убежищем для тысяч нацистов и их приспешников, служивших в концентрационных лагерях, отрядах смерти и СС. Некоторые даже возглавляли союзные нацистам правительства", - цитирует издание политик.
Так что натовские ростки были тесно сплетены с остатками нацистских корней, написал Климов.
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"Поэтому, мировому сообществу стоит не только добиваться роспуска НАТО как главной угрозы миру и безопасности, но и широкой денацификации для искоренения опасной нацистской заразы. Для начала хорошо бы в каждой стране НАТО (все они дружно не голосовали за осуждающие нацизм резолюции Генассамблеи ООН!) выявить тех, кто персонально проявил себя сторонником нацизма, их героизации, оправдания, преемственности гитлеровских идей и целей", - отметил парламентарий, добавив, что в упомянутой Прибалтике неонацисты 30 лет открыто маршируют толпами.
Он также подчеркнул, что с 2014 года в УК РФ есть статья 354.1. "Реабилитация нацизма", а в странах НАТО активничают десятки тысячи её потенциальных фигурантов - они же отъявленные русофобы. "Может пора начать розыск конкретных злодеев?" - полагает Климов.
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