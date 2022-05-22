Ни один завод в Белоруссии не остановился из-за санкций, заявили в Минске
Глава Минпрома Белоруссии Харитончик: ни один завод в стране не остановился из-за санкций
Завод БелАз . Архивное фото
МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Ни один завод в Белоруссии не остановился, несмотря на санкции и проблемы с поставкой сырья и комплектующих из стран Запада, сообщил заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик.
"Где-то какие-то позиции выпадают, где-то мы находим других, альтернативных поставщиков. Нет такого, что чего-то нет и все – завод стоит. У нас на сегодняшний день ни один завод не стоит, все заводы работают, работают достаточно устойчиво, выполняют доведенные задачи. В любом случае решения (по комплектующим) находятся", - сказал замминистра в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.
Он отметил, что на фоне западных санкций актуальны вопросы импортозамещения ряда комплектующих, деталей. Кроме того, продолжил замминистра, идет работа по поиску альтернативных поставщиков. В целом, как отметил Харитончик, тысячи позиций, которые ранее поставлялись из западных стран как комплектующие для белорусских предприятий, предстоит заместить совместными усилиями Белоруссии и России.
Он обратил внимание, что при решении вопроса о замещении западных деталей важны стоимость новых поставок и как она влияет на цену конечной продукции. "Нельзя допустить существенного роста цен на наш продукт, он должен остаться конкурентоспособным", - добавил замминистра.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>