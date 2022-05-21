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В СФ заявили, что выплаты по решениям ЕСПЧ будут проводить только в рублях

В СФ заявили, что выплаты по решениям ЕСПЧ будут проводить только в рублях - РИА Новости, 21.05.2022

В СФ заявили, что выплаты по решениям ЕСПЧ будут проводить только в рублях

Выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будут проводиться только в рублях, написал в своем Telegram-канале глава конституционного... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T08:21

2022-05-21T08:21

2022-05-21T10:34

европейский суд по правам человека (еспч)

россия

совет европы

госдума рф

андрей клишас

совет федерации рф

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МОСКВА,, 21 мая — РИА Новости. Выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будут проводиться только в рублях, написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас."Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о "разводе" с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производиться только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах", — сказал он.По словам законодателя, будут подготовлены поправки ко второму чтению документа.Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. Права представителей России в Комитете министров СЕ и Парламентской ассамблее СЕ ограничили после начала спецоперации на Украине.Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. Взнос за 2022 год Россия не внесла. Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, 4,2 миллиарда рублей, которые должны были пойти на эти цели, власти направят на поддержку российской экономики.Госдума на пленарном заседании в среду, 18 мая, приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.

https://ria.ru/20220316/espch-1778553403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

европейский суд по правам человека (еспч), россия, совет европы, госдума рф, андрей клишас, совет федерации рф