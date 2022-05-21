08:21 21.05.2022 (обновлено: 10:34 21.05.2022)
В СФ заявили, что выплаты по решениям ЕСПЧ будут проводить только в рублях
Сенатор Клишас заявил, что Россия будет совершать выплаты по решениям ЕСПЧ только в рублях
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА,, 21 мая — РИА Новости. Выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будут проводиться только в рублях, написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о "разводе" с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производиться только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах", — сказал он.
По словам законодателя, будут подготовлены поправки ко второму чтению документа.
Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. Права представителей России в Комитете министров СЕ и Парламентской ассамблее СЕ ограничили после начала спецоперации на Украине.
Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. Взнос за 2022 год Россия не внесла. Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, 4,2 миллиарда рублей, которые должны были пойти на эти цели, власти направят на поддержку российской экономики.
Госдума на пленарном заседании в среду, 18 мая, приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.
16 марта, 20:51ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России