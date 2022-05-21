https://ria.ru/20220521/shoygu-1789884282.html

Бастрыкин поздравил Шойгу с днем рождения

Бастрыкин поздравил Шойгу с днем рождения - РИА Новости, 21.05.2022

Бастрыкин поздравил Шойгу с днем рождения

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил с днем рождения министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, отметив, что под его руководством российские... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T10:32

2022-05-21T10:32

2022-05-21T10:32

безопасность

россия

следственный комитет россии (ск рф)

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

александр бастрыкин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил с днем рождения министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, отметив, что под его руководством российские военные доказывают способность стойко защищать суверенитет страны.Шойгу в субботу исполняется 67 лет."Будучи почти десять лет в должности министра обороны России, Сергей Кужугетович вносит колоссальный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны. Сегодня его личные качества присущи всей российской армии, доблестно исполняющей свой долг по защите мирного населения Донбасса от преступных посягательств", - приводится цитата Бастрыкина в сообщении в Telegram-канале СК.По словам председателя СК РФ, именно "под управлением Шойгу военнослужащие ежедневно доказывают, что способны выполнять сложнейшие задачи в любой точке мира, стойко защищать интересы страны и ее национальный суверенитет". Взаимодействие СК РФ и Минобороны РФ отличают слаженность и оперативность, взаимовыручка и готовность помогать пострадавшим от преступных действий гражданам, отметил глава СК."Уважаемый Сергей Кужугетович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Крепкого Вам здоровья, энергии, воплощения всех замыслов и новых успехов в служении Отечеству!" - добавляется в сообщении пожелание Бастрыкина.

https://ria.ru/20210619/shoygu-1737702939.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, александр бастрыкин