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Бастрыкин поздравил Шойгу с днем рождения - РИА Новости, 21.05.2022
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Бастрыкин поздравил Шойгу с днем рождения
Бастрыкин поздравил Шойгу с днем рождения - РИА Новости, 21.05.2022
Бастрыкин поздравил Шойгу с днем рождения
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил с днем рождения министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, отметив, что под его руководством российские... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T10:32
2022-05-21T10:32
безопасность
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
александр бастрыкин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил с днем рождения министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, отметив, что под его руководством российские военные доказывают способность стойко защищать суверенитет страны.Шойгу в субботу исполняется 67 лет."Будучи почти десять лет в должности министра обороны России, Сергей Кужугетович вносит колоссальный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны. Сегодня его личные качества присущи всей российской армии, доблестно исполняющей свой долг по защите мирного населения Донбасса от преступных посягательств", - приводится цитата Бастрыкина в сообщении в Telegram-канале СК.По словам председателя СК РФ, именно "под управлением Шойгу военнослужащие ежедневно доказывают, что способны выполнять сложнейшие задачи в любой точке мира, стойко защищать интересы страны и ее национальный суверенитет". Взаимодействие СК РФ и Минобороны РФ отличают слаженность и оперативность, взаимовыручка и готовность помогать пострадавшим от преступных действий гражданам, отметил глава СК."Уважаемый Сергей Кужугетович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Крепкого Вам здоровья, энергии, воплощения всех замыслов и новых успехов в служении Отечеству!" - добавляется в сообщении пожелание Бастрыкина.
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безопасность, россия, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, александр бастрыкин
10:32 21.05.2022
 
Бастрыкин поздравил Шойгу с днем рождения

Глава СК Бастрыкин поздравил министра обороны Шойгу с днем рождения

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил с днем рождения министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, отметив, что под его руководством российские военные доказывают способность стойко защищать суверенитет страны.
Шойгу в субботу исполняется 67 лет.
"Будучи почти десять лет в должности министра обороны России, Сергей Кужугетович вносит колоссальный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны. Сегодня его личные качества присущи всей российской армии, доблестно исполняющей свой долг по защите мирного населения Донбасса от преступных посягательств", - приводится цитата Бастрыкина в сообщении в Telegram-канале СК.
По словам председателя СК РФ, именно "под управлением Шойгу военнослужащие ежедневно доказывают, что способны выполнять сложнейшие задачи в любой точке мира, стойко защищать интересы страны и ее национальный суверенитет". Взаимодействие СК РФ и Минобороны РФ отличают слаженность и оперативность, взаимовыручка и готовность помогать пострадавшим от преступных действий гражданам, отметил глава СК.
"Уважаемый Сергей Кужугетович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Крепкого Вам здоровья, энергии, воплощения всех замыслов и новых успехов в служении Отечеству!" - добавляется в сообщении пожелание Бастрыкина.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
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БезопасностьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуАлександр Бастрыкин
 
 
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