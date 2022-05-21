Бастрыкин поздравил Шойгу с днем рождения
Глава СК Бастрыкин поздравил министра обороны Шойгу с днем рождения
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил с днем рождения министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, отметив, что под его руководством российские военные доказывают способность стойко защищать суверенитет страны.
Шойгу в субботу исполняется 67 лет.
"Будучи почти десять лет в должности министра обороны России, Сергей Кужугетович вносит колоссальный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны. Сегодня его личные качества присущи всей российской армии, доблестно исполняющей свой долг по защите мирного населения Донбасса от преступных посягательств", - приводится цитата Бастрыкина в сообщении в Telegram-канале СК.
По словам председателя СК РФ, именно "под управлением Шойгу военнослужащие ежедневно доказывают, что способны выполнять сложнейшие задачи в любой точке мира, стойко защищать интересы страны и ее национальный суверенитет". Взаимодействие СК РФ и Минобороны РФ отличают слаженность и оперативность, взаимовыручка и готовность помогать пострадавшим от преступных действий гражданам, отметил глава СК.
"Уважаемый Сергей Кужугетович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Крепкого Вам здоровья, энергии, воплощения всех замыслов и новых успехов в служении Отечеству!" - добавляется в сообщении пожелание Бастрыкина.
19 июня 2021, 15:57Биография Сергея Шойгу