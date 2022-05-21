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В Головчино восстановили все дома, поврежденные при обстрелах с Украины
В Головчино восстановили все дома, поврежденные при обстрелах с Украины - РИА Новости, 21.05.2022
В Головчино восстановили все дома, поврежденные при обстрелах с Украины
В селе Головчино Белгородской области восстановлены все 95 домов, поврежденных в результате нескольких обстрелов со стороны Украины, сообщил во "ВКонтакте"... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:22
2022-05-21T11:22
2022-05-21T11:22
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белгородская область
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БЕЛГОРОД, 21 мая – РИА Новости. В селе Головчино Белгородской области восстановлены все 95 домов, поврежденных в результате нескольких обстрелов со стороны Украины, сообщил во "ВКонтакте" глава администрации Грайворонского округа Геннадий Бондарев."Прошёл месяц. Практически все из 95 поврежденных домов уже полностью восстановили. Строители завершают работы. В процессе работы возникали некоторые просьбы наших жителей и хозяев. Мы пытались вместе с подрядчиками исполнить самые необходимые мероприятия по ремонту", - рассказал глава округа.Он уточнил, что тем, кто решил делать ремонт самостоятельно, помогали со стройматериалами, но все же основную работу выполняли подрядные организации.Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Украины 19 апреля были ранены были трое местных жителей. После обстрела 26 апреля пострадавших среди мирного населения не было. Расстояние от границы с Украиной до села составляет около 10 километров.
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белгородская область
В Головчино восстановили все дома, поврежденные при обстрелах с Украины
В белгородском селе Головчино восстановили все 95 поврежденных обстрелами ВСУ домов