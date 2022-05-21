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В Головчино восстановили все дома, поврежденные при обстрелах с Украины - РИА Новости, 21.05.2022
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В Головчино восстановили все дома, поврежденные при обстрелах с Украины
В Головчино восстановили все дома, поврежденные при обстрелах с Украины - РИА Новости, 21.05.2022
В Головчино восстановили все дома, поврежденные при обстрелах с Украины
В селе Головчино Белгородской области восстановлены все 95 домов, поврежденных в результате нескольких обстрелов со стороны Украины, сообщил во "ВКонтакте"... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:22
2022-05-21T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 21 мая – РИА Новости. В селе Головчино Белгородской области восстановлены все 95 домов, поврежденных в результате нескольких обстрелов со стороны Украины, сообщил во "ВКонтакте" глава администрации Грайворонского округа Геннадий Бондарев."Прошёл месяц. Практически все из 95 поврежденных домов уже полностью восстановили. Строители завершают работы. В процессе работы возникали некоторые просьбы наших жителей и хозяев. Мы пытались вместе с подрядчиками исполнить самые необходимые мероприятия по ремонту", - рассказал глава округа.Он уточнил, что тем, кто решил делать ремонт самостоятельно, помогали со стройматериалами, но все же основную работу выполняли подрядные организации.Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Украины 19 апреля были ранены были трое местных жителей. После обстрела 26 апреля пострадавших среди мирного населения не было. Расстояние от границы с Украиной до села составляет около 10 километров.
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в мире, украина, белгородская область
11:22 21.05.2022
 
В Головчино восстановили все дома, поврежденные при обстрелах с Украины

В белгородском селе Головчино восстановили все 95 поврежденных обстрелами ВСУ домов

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела села Головчино в Белгородской области
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 мая – РИА Новости. В селе Головчино Белгородской области восстановлены все 95 домов, поврежденных в результате нескольких обстрелов со стороны Украины, сообщил во "ВКонтакте" глава администрации Грайворонского округа Геннадий Бондарев.
"Прошёл месяц. Практически все из 95 поврежденных домов уже полностью восстановили. Строители завершают работы. В процессе работы возникали некоторые просьбы наших жителей и хозяев. Мы пытались вместе с подрядчиками исполнить самые необходимые мероприятия по ремонту", - рассказал глава округа.
Он уточнил, что тем, кто решил делать ремонт самостоятельно, помогали со стройматериалами, но все же основную работу выполняли подрядные организации.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Украины 19 апреля были ранены были трое местных жителей. После обстрела 26 апреля пострадавших среди мирного населения не было. Расстояние от границы с Украиной до села составляет около 10 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелгородская область
 
 
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