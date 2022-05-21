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На Филиппинах впервые выявили вариант коронавируса BA.4 - РИА Новости, 21.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220521/koronavirus-1789920342.html
На Филиппинах впервые выявили вариант коронавируса BA.4
На Филиппинах впервые выявили вариант коронавируса BA.4 - РИА Новости, 21.05.2022
На Филиппинах впервые выявили вариант коронавируса BA.4
Подвид "омикрон"-штамма коронавируса BA.4 был впервые выявлен на Филиппинах у жителя страны, который вернулся с Ближнего Востока, следует из заявления Минздрава РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:56
2022-05-21T16:56
распространение коронавируса
в мире
филиппины
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подвид "омикрон"-штамма коронавируса BA.4 был впервые выявлен на Филиппинах у жителя страны, который вернулся с Ближнего Востока, следует из заявления Минздрава страны.Согласно данным министерства, заболевший сдал положительный тест на коронавирус спустя четыре дня после своего возвращения на Филиппины, болезнь проходила бессимптомно. Ссылаясь на классификацию Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), Минздрав отмечает, что вариант ВА.4 отличается более быстрой передачей среди зараженных, что может привести к резкому скачку случаев заболевания и перегрузке больниц. В заявлении подчеркивается, что данный вариант "омикрон"-штамма не сопровождается более тяжелым течением болезни.Минздрав в очередной раз призвал граждан пройти вакцинацию, носить маски и уходить на изоляцию в случае заболевания.Ранее Филиппинский геномный центр бионаблюдения открыл две лаборатории на островах Минданао и Висайи для анализа мутаций COVID-19 в целях подготовки к возможным опасным вирусам в будущем.
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в мире, филиппины, коронавирус covid-19
16:56 21.05.2022
 
На Филиппинах впервые выявили вариант коронавируса BA.4

Вариант коронавируса BA.4 обнаружили у жителя Филиппин, вернувшегося с Ближнего Востока

© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подвид "омикрон"-штамма коронавируса BA.4 был впервые выявлен на Филиппинах у жителя страны, который вернулся с Ближнего Востока, следует из заявления Минздрава страны.
Согласно данным министерства, заболевший сдал положительный тест на коронавирус спустя четыре дня после своего возвращения на Филиппины, болезнь проходила бессимптомно. Ссылаясь на классификацию Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), Минздрав отмечает, что вариант ВА.4 отличается более быстрой передачей среди зараженных, что может привести к резкому скачку случаев заболевания и перегрузке больниц. В заявлении подчеркивается, что данный вариант "омикрон"-штамма не сопровождается более тяжелым течением болезни.
Минздрав в очередной раз призвал граждан пройти вакцинацию, носить маски и уходить на изоляцию в случае заболевания.
Ранее Филиппинский геномный центр бионаблюдения открыл две лаборатории на островах Минданао и Висайи для анализа мутаций COVID-19 в целях подготовки к возможным опасным вирусам в будущем.
Эволюция нового коронавируса: как мутировал уханьский монстр
27 февраля, 08:00Наука
Эволюция нового коронавирусаВ декабре 2019 года в Китае, в провинции Хубей, началась вспышка необычной респираторной инфекции. У заболевших развивалась пневмония, нередко в тяжелой форме. Выяснилось, что ее возбудитель — неизвестный науке представитель семейства коронавирусов. Уже 11 марта ВОЗ объявила в мире пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
 
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