https://ria.ru/20220521/koronavirus-1789920342.html

На Филиппинах впервые выявили вариант коронавируса BA.4

На Филиппинах впервые выявили вариант коронавируса BA.4 - РИА Новости, 21.05.2022

На Филиппинах впервые выявили вариант коронавируса BA.4

Подвид "омикрон"-штамма коронавируса BA.4 был впервые выявлен на Филиппинах у жителя страны, который вернулся с Ближнего Востока, следует из заявления Минздрава РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T16:56

2022-05-21T16:56

2022-05-21T16:56

распространение коронавируса

в мире

филиппины

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подвид "омикрон"-штамма коронавируса BA.4 был впервые выявлен на Филиппинах у жителя страны, который вернулся с Ближнего Востока, следует из заявления Минздрава страны.Согласно данным министерства, заболевший сдал положительный тест на коронавирус спустя четыре дня после своего возвращения на Филиппины, болезнь проходила бессимптомно. Ссылаясь на классификацию Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), Минздрав отмечает, что вариант ВА.4 отличается более быстрой передачей среди зараженных, что может привести к резкому скачку случаев заболевания и перегрузке больниц. В заявлении подчеркивается, что данный вариант "омикрон"-штамма не сопровождается более тяжелым течением болезни.Минздрав в очередной раз призвал граждан пройти вакцинацию, носить маски и уходить на изоляцию в случае заболевания.Ранее Филиппинский геномный центр бионаблюдения открыл две лаборатории на островах Минданао и Висайи для анализа мутаций COVID-19 в целях подготовки к возможным опасным вирусам в будущем.

https://ria.ru/20220227/koronavirus-1773272390.html

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, филиппины, коронавирус covid-19