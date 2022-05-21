На Филиппинах впервые выявили вариант коронавируса BA.4
Вариант коронавируса BA.4 обнаружили у жителя Филиппин, вернувшегося с Ближнего Востока
© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подвид "омикрон"-штамма коронавируса BA.4 был впервые выявлен на Филиппинах у жителя страны, который вернулся с Ближнего Востока, следует из заявления Минздрава страны.
Согласно данным министерства, заболевший сдал положительный тест на коронавирус спустя четыре дня после своего возвращения на Филиппины, болезнь проходила бессимптомно. Ссылаясь на классификацию Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), Минздрав отмечает, что вариант ВА.4 отличается более быстрой передачей среди зараженных, что может привести к резкому скачку случаев заболевания и перегрузке больниц. В заявлении подчеркивается, что данный вариант "омикрон"-штамма не сопровождается более тяжелым течением болезни.
Минздрав в очередной раз призвал граждан пройти вакцинацию, носить маски и уходить на изоляцию в случае заболевания.
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