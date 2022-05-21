https://ria.ru/20220521/koronavirus-1789888225.html

В Москве за сутки госпитализировали 125 заболевших COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 125 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 125 заболевших COVID-19

В Москве за сутки выявлено 337 новых случая COVID, скончались 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:20

2022-05-21T11:20

2022-05-21T11:20

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 337 новых случая COVID, скончались 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 337, 125 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 353, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 767 898 случаев коронавируса, выздоровели 2 576 765 человек, скончались из-за COVID-19 43 599 человек.

https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789403208.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, москва