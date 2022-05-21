https://ria.ru/20220521/koronavirus-1789888225.html
В Москве за сутки госпитализировали 125 заболевших COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 125 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 125 заболевших COVID-19
В Москве за сутки выявлено 337 новых случая COVID, скончались 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:20
2022-05-21T11:20
2022-05-21T11:20
распространение коронавируса
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москва
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 337 новых случая COVID, скончались 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 337, 125 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 353, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 767 898 случаев коронавируса, выздоровели 2 576 765 человек, скончались из-за COVID-19 43 599 человек.
https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789403208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, москва
В Москве за сутки госпитализировали 125 заболевших COVID-19
В Москве за сутки выявили 337 случая COVID-19, умерли 15 человек