https://ria.ru/20220521/koronavirus-1789887740.html

В Подмосковье за сутки выявили 246 новых случаев COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 246 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2022

В Подмосковье за сутки выявили 246 новых случаев COVID-19

Число выявленных зараженных COVID-19 в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 246, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:12

2022-05-21T11:12

2022-05-21T11:12

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных COVID-19 в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 246, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончался один человек.Днем ранее число выявленных новых зараженных в регионе составляло 206 человек.

https://ria.ru/20220521/koronavirus-1789887142.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)