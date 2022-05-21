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Профсоюзы Италии выступили против военных расходов на конфликт в Украине - РИА Новости, 21.05.2022
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Профсоюзы Италии выступили против военных расходов на конфликт в Украине
Профсоюзы Италии выступили против военных расходов на конфликт в Украине - РИА Новости, 21.05.2022
Профсоюзы Италии выступили против военных расходов на конфликт в Украине
В Италии члены профсоюзов выступили против военной поддержки Украины и роста расходов на вооруженный конфликт. Сотни итальянцев прошли маршем в Риме с флагами и транспарантами. После того как правительство Италии увеличило военные расходы, об общенациональных забастовках на дорогах объявили в 25 других городах страны.
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Профсоюзы Италии выступили против военных расходов на конфликт в Украине
В Италии члены профсоюзов выступили против военной поддержки Украины и роста расходов на вооруженный конфликт. Сотни итальянцев прошли маршем в Риме с флагами и транспарантами. После того как правительство Италии увеличило военные расходы, об общенациональных забастовках на дорогах объявили в 25 других городах страны.
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Профсоюзы Италии выступили против военных расходов на конфликт в Украине
В Италии члены профсоюзов выступили против военной поддержки Украины и роста расходов на вооруженный конфликт. Сотни итальянцев прошли маршем в Риме с флагами и транспарантами. После того как правительство Италии увеличило военные расходы, об общенациональных забастовках на дорогах объявили в 25 других городах страны.
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16:23 21.05.2022 (обновлено: 17:25 21.05.2022)
 

Профсоюзы Италии выступили против военных расходов на конфликт в Украине

Читать ria.ru в
В Италии члены профсоюзов выступили против военной поддержки Украины и роста расходов на вооруженный конфликт. Сотни итальянцев прошли маршем в Риме с флагами и транспарантами. После того как правительство Италии увеличило военные расходы, об общенациональных забастовках на дорогах объявили в 25 других городах страны.
 
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