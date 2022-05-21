Профсоюзы Италии выступили против военных расходов на конфликт в Украине

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

В Италии члены профсоюзов выступили против военной поддержки Украины и роста расходов на вооруженный конфликт. Сотни итальянцев прошли маршем в Риме с флагами и транспарантами. После того как правительство Италии увеличило военные расходы, об общенациональных забастовках на дорогах объявили в 25 других городах страны.