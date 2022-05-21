https://ria.ru/20220521/gosduma-1789881082.html
Володин рассказал о законопроектах в приоритетной повестке Госдумы
Володин рассказал о законопроектах в приоритетной повестке Госдумы - РИА Новости, 21.05.2022
Володин рассказал о законопроектах в приоритетной повестке Госдумы
Десять законопроектов находятся в приоритетной повестке Госдумы, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T09:46
2022-05-21T09:46
2022-05-21T10:45
общество
россия
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Десять законопроектов находятся в приоритетной повестке Госдумы, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин."Двадцать третьего мая, в понедельник, эти инициативы будут рассмотрены Советом Думы и вынесены для обсуждения в рамках пленарных заседаний", — написал Володин в своем Telegram-канале.Так, по словам парламентария, один из законопроектов позволит стабилизировать цены."Предлагается упростить торговлю товарами из списка параллельного импорта. Например, использование товарных знаков на такой продукции не будет нарушением", — отметил он.Другой законопроект, как рассказал Володин, направлен на поддержку предпринимателей — предлагаемые поправки облегчат ответственность для тех, кто впервые совершил административное правонарушение в сфере предпринимательства, штраф может быть заменен предупреждением.Также в перечне приоритетных для рассмотрения инициатив спикер Госдумы упомянул о законопроекте о бесплатном двухразовом питании детей-инвалидов, об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования, о прозрачном целевом наборе в вузы, о запрете водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси.Кроме того, по его словам, на Совете Думы рассмотрят законопроекты об обеспечении работодателями иностранных высококвалифицированных специалистов во время их работы в России медицинской страховкой, о снятии необходимости на предоставление документов на льготу по капремонту, о сохранении этнокультурного наследия, а также поправку о госзакупках у единого поставщика.
https://ria.ru/20220422/tseny-1784777734.html
https://ria.ru/20220520/obedinenie-1789788681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, госдума рф, вячеслав володин
09:46 21.05.2022 (обновлено: 10:45 21.05.2022)
Володин рассказал о законопроектах в приоритетной повестке Госдумы
Спикер Володин перечислил десять законопроектов, входящих в приоритетную повестку Госдумы
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Десять законопроектов находятся в приоритетной повестке Госдумы, сообщил
спикер палаты Вячеслав Володин.
"Двадцать третьего мая, в понедельник, эти инициативы будут рассмотрены Советом Думы и вынесены для обсуждения в рамках пленарных заседаний", — написал Володин в своем Telegram-канале
.
Так, по словам парламентария, один из законопроектов позволит стабилизировать цены.
"Предлагается упростить торговлю товарами из списка параллельного импорта. Например, использование товарных знаков на такой продукции не будет нарушением", — отметил он.
Другой законопроект, как рассказал Володин, направлен на поддержку предпринимателей — предлагаемые поправки облегчат ответственность для тех, кто впервые совершил административное правонарушение в сфере предпринимательства, штраф может быть заменен предупреждением.
Также в перечне приоритетных для рассмотрения инициатив спикер Госдумы
упомянул о законопроекте о бесплатном двухразовом питании детей-инвалидов, об объединении Пенсионного фонда России (ПФР
) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования, о прозрачном целевом наборе в вузы, о запрете водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси.
Кроме того, по его словам, на Совете Думы рассмотрят законопроекты об обеспечении работодателями иностранных высококвалифицированных специалистов во время их работы в России медицинской страховкой, о снятии необходимости на предоставление документов на льготу по капремонту, о сохранении этнокультурного наследия, а также поправку о госзакупках у единого поставщика.