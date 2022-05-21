https://ria.ru/20220521/energoresursy-1789877292.html
Эксперт назвал заявления ЕС об отказе от российских нефти и газа популизмом
Эксперт назвал заявления ЕС об отказе от российских нефти и газа популизмом - РИА Новости, 21.05.2022
Эксперт назвал заявления ЕС об отказе от российских нефти и газа популизмом
Заявления Евросоюза о скором отказе от импорта российских нефти и газа - чистой воды популизм в нынешних технологических реалиях, заявил РИА Новости генеральный РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T09:05
2022-05-21T09:05
2022-05-21T14:27
экономика
евросоюз
санкции
россия
украина
венгрия
европа
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заявления Евросоюза о скором отказе от импорта российских нефти и газа - чистой воды популизм в нынешних технологических реалиях, заявил РИА Новости генеральный директор электротехнической компании "Европейская электротехника" Илья Каленков.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на военную операцию РФ на Украине. Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.В целом же страны Европы активно снижают долю ископаемых источников в энергобалансе, продолжая ввод новых ВИЭ-объектов, проводя мероприятия по энергосбережению и декарбонизации."Тенденция на увеличение использования возобновляемой энергии существует достаточно давно. Европейские страны много лет говорят о необходимости снизить углеродный след, потребление углеводородов и перехода на чистую возобновляемую энергию. На мой взгляд, то, что сейчас озвучивает Евросоюз в своих планах - это чистой воды популизм", - сказал Каленков.По его словам, все возобновляемые источники, такие как ветровые и солнечные электростанции, имеют ряд серьезных недостатков, связанных с самими принципом их работы. "Солнце светит не всегда, ветра тоже стихают", - заметил он.При этом производство ветроэнергетических установок и солнечных батарей, несмотря на экологичность получаемой из них энергии, вызывает большое количество выбросов углекислого газа. Есть проблема и с утилизацией компонентов ветрогенераторов."Понятно, что сейчас время популизма, что западные страны борются с Россией и ее углеводородами. Но на мой взгляд, этот план неисполним. По крайней мере, в тех технологических реалиях, которые есть сейчас", - заключил эксперт, говоря о планах ЕС ускоренно отказаться от нефти и газа из России.
https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789867452.html
https://ria.ru/20220517/putin-1789048375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, санкции, россия, украина, венгрия, европа
09:05 21.05.2022 (обновлено: 14:27 21.05.2022)
Эксперт назвал заявления ЕС об отказе от российских нефти и газа популизмом
Эксперт Каленков назвал популизмом заявления ЕС об отказе от российских нефти и газа
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заявления Евросоюза о скором отказе от импорта российских нефти и газа - чистой воды популизм в нынешних технологических реалиях, заявил РИА Новости генеральный директор электротехнической компании "Европейская электротехника" Илья Каленков.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на военную операцию РФ
на Украине
. Страны ЕС
в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия
, блокируют его принятие.
В целом же страны Европы
активно снижают долю ископаемых источников в энергобалансе, продолжая ввод новых ВИЭ-объектов, проводя мероприятия по энергосбережению и декарбонизации.
"Тенденция на увеличение использования возобновляемой энергии существует достаточно давно. Европейские страны много лет говорят о необходимости снизить углеродный след, потребление углеводородов и перехода на чистую возобновляемую энергию. На мой взгляд, то, что сейчас озвучивает Евросоюз в своих планах - это чистой воды популизм", - сказал Каленков.
По его словам, все возобновляемые источники, такие как ветровые и солнечные электростанции, имеют ряд серьезных недостатков, связанных с самими принципом их работы. "Солнце светит не всегда, ветра тоже стихают", - заметил он.
При этом производство ветроэнергетических установок и солнечных батарей, несмотря на экологичность получаемой из них энергии, вызывает большое количество выбросов углекислого газа. Есть проблема и с утилизацией компонентов ветрогенераторов.
"Понятно, что сейчас время популизма, что западные страны борются с Россией и ее углеводородами. Но на мой взгляд, этот план неисполним. По крайней мере, в тех технологических реалиях, которые есть сейчас", - заключил эксперт, говоря о планах ЕС ускоренно отказаться от нефти и газа из России.