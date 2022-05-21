Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибром 122 мм
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке четыре снаряда калибром 122 мм
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 субботы выпустили по Горловке в ДНР четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:25 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.