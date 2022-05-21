https://ria.ru/20220521/donbass-1789894419.html
Украинские войска обстреляли Михайловку и Горловку
Украинские войска обстреляли Михайловку и Горловку - РИА Новости, 21.05.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку и Горловку
Украинские войска за пять минут выпустили по Михайловке и Горловке в ДНР 16 снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T12:17
2022-05-21T12:17
2022-05-21T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Михайловке и Горловке в ДНР 16 снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что в 11.30 обстрелу подверглась Михайловка, а в 11.35 - Горловка. По Михайловке украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, по Горловке - также восемь снарядов того же калибра.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789642741.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол
Украинские войска обстреляли Михайловку и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 снарядов крупного калибра по Михайловке и Горловке