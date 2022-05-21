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Военные ДНР за сутки уничтожили 23 украинских националиста - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/donbass-1789885637.html
Военные ДНР за сутки уничтожили 23 украинских националиста
Военные ДНР за сутки уничтожили 23 украинских националиста - РИА Новости, 21.05.2022
Военные ДНР за сутки уничтожили 23 украинских националиста
Военные Донецкой народной республики за прошедшие сутки уничтожили 23 украинских националиста, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T10:47
2022-05-21T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Военные Донецкой народной республики за прошедшие сутки уничтожили 23 украинских националиста, сообщает Народная милиция республики."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 23 украинских националиста, одну огневую позицию 122-мм гаубицы Д-30, два танка и две БМП. Захвачены одна БМП, два бронетранспортера, одна зенитная установка ЗУ-23-2 и три грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении милиции в Telegram-канале.Отмечается, что за прошедшие сутки противник выпустил по территории ДНР 294 снаряда и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
10:47 21.05.2022
 
Военные ДНР за сутки уничтожили 23 украинских националиста

Народная милиция ДНР: силы ДНР за сутки уничтожили 23 украинских националиста

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Военные Донецкой народной республики за прошедшие сутки уничтожили 23 украинских националиста, сообщает Народная милиция республики.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 23 украинских националиста, одну огневую позицию 122-мм гаубицы Д-30, два танка и две БМП. Захвачены одна БМП, два бронетранспортера, одна зенитная установка ЗУ-23-2 и три грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении милиции в Telegram-канале.
Отмечается, что за прошедшие сутки противник выпустил по территории ДНР 294 снаряда и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
09:59Специальная военная операция на Украине
В ДНР назвали число погибших мирных жителей за 94 дня эскалации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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