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Военные ДНР за сутки уничтожили 23 украинских националиста

Военные ДНР за сутки уничтожили 23 украинских националиста - РИА Новости, 21.05.2022

Военные ДНР за сутки уничтожили 23 украинских националиста

Военные Донецкой народной республики за прошедшие сутки уничтожили 23 украинских националиста, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T10:47

2022-05-21T10:47

2022-05-21T10:47

специальная военная операция на украине

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владимир путин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Военные Донецкой народной республики за прошедшие сутки уничтожили 23 украинских националиста, сообщает Народная милиция республики."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 23 украинских националиста, одну огневую позицию 122-мм гаубицы Д-30, два танка и две БМП. Захвачены одна БМП, два бронетранспортера, одна зенитная установка ЗУ-23-2 и три грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении милиции в Telegram-канале.Отмечается, что за прошедшие сутки противник выпустил по территории ДНР 294 снаряда и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/dnr-1789881898.html

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина