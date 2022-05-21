https://ria.ru/20220521/donbass-1789883089.html

Житель села в ЛНР рассказал, как украинские войска обстреливали дома

Житель села в ЛНР рассказал, как украинские войска обстреливали дома - РИА Новости, 21.05.2022

Житель села в ЛНР рассказал, как украинские войска обстреливали дома

Житель одного из освобожденных российскими военными сел в Луганской народной республике рассказал в видео Минобороны РФ, как украинские войска вели огонь из... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T10:14

2022-05-21T10:14

2022-05-21T11:24

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Житель одного из освобожденных российскими военными сел в Луганской народной республике рассказал в видео Минобороны РФ, как украинские войска вели огонь из артиллерии по мирным домам."Где-то на пятый день уже стало спокойнее. Они оттуда с поля стреляли (кивает головой в сторону), сколько домов пожгли по селу", - рассказывает Евгений Петрович.По его словам, его дом повредила мина, а сосед погиб во время обстрела.С приходом российских войск, уточняет селянин, стало нормально. Ему военные РФ помогли с починкой жилища.Российские военнослужащие доставили в населённый пункт гуманитарную помощь, в неё входят продукты (крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло и консервированные мясо и рыба) и предметы первой необходимости.В первую очередь гумпомощь из России получили женщины с детьми, ветераны и инвалиды, беженцы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Раздача гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий ЛНР Российские военные доставили гуманитарную помощь на освобождённые территории в ЛНР 2022-05-21T10:14 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, украина, вооруженные силы украины, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр