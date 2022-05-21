https://ria.ru/20220521/donbass-1789882564.html
Украинские войска за сутки потеряли 19 человек
Украинские войска за сутки потеряли 19 человек - РИА Новости, 21.05.2022
Украинские войска за сутки потеряли 19 человек
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли 19 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями Луганской народной республики, сообщает... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T10:08
2022-05-21T10:08
2022-05-21T10:31
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли 19 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями Луганской народной республики, сообщает народная милиция (НМ) республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 19 человек личного состава", - говорится в заявлении представителя НМ ЛНР капитана Филипоненко в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, лнр, владимир путин, луганская народная республика, россия
10:08 21.05.2022 (обновлено: 10:31 21.05.2022)
Украинские войска за сутки потеряли 19 человек
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли 19 человек