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Аксенов предложил направить пленных боевиков восстанавливать Донбасс

Аксенов предложил направить пленных боевиков восстанавливать Донбасс - РИА Новости, 21.05.2022

Аксенов предложил направить пленных боевиков восстанавливать Донбасс

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил направить пленных украинских нацистов восстанавливать разрушенные ими города Донбасса. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T09:57

2022-05-21T09:57

2022-05-21T09:57

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

республика крым

донбасс

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил направить пленных украинских нацистов восстанавливать разрушенные ими города Донбасса."Тех пленных нацистов, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Найдутся для них места и в крымской колонии. Здесь их ждет "теплый" прием, уроки русского языка и антифашизма, которые они запомнят на всю оставшуюся жизнь", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

республика крым

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выход последних украинских боевиков с "Азовстали" Минобороны РФ опубликовало видео выхода последних боевиков украинского нацполка "Азов" с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 2022-05-21T09:57 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, республика крым, донбасс, сергей аксенов (политик), видео