Аксенов предложил направить пленных боевиков восстанавливать Донбасс
Глава Крыма Аксенов: пленных украинских нацистов надо отправить восстанавливать Донбасс
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВыход пленных украинских боевиков с "Азовстали"
Выход пленных украинских боевиков с "Азовстали". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил направить пленных украинских нацистов восстанавливать разрушенные ими города Донбасса.
"Тех пленных нацистов, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Найдутся для них места и в крымской колонии. Здесь их ждет "теплый" прием, уроки русского языка и антифашизма, которые они запомнят на всю оставшуюся жизнь", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.