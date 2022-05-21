https://ria.ru/20220521/deti-1789922162.html

На юге Казахстана трое детей задохнулись в багажнике во время игры

На юге Казахстана трое детей задохнулись в багажнике во время игры - РИА Новости, 21.05.2022

На юге Казахстана трое детей задохнулись в багажнике во время игры

Трое малолетних детей погибли, задохнувшись во время игры в багажнике автомашины родителей в Шымкенте (на юге Казахстана), сообщила пресс-служба городского... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T17:08

2022-05-21T17:08

2022-05-21T17:33

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АЛМА-АТА, 21 мая - РИА Новости. Трое малолетних детей погибли, задохнувшись во время игры в багажнике автомашины родителей в Шымкенте (на юге Казахстана), сообщила пресс-служба городского департамента полиции."Девятнадцатого мая на пульт 102 поступило сообщение о том, что в багажнике задохнулись трое малолетних детей. Сразу на место выехали полицейские. Установлено, что дети в отсутствии родителей залезли в багажник автомашины, а затем не смогли вылезти. Двое скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимации", - говорится в сообщении полиции.По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, шымкент, казахстан