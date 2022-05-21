https://ria.ru/20220521/deti-1789922162.html
На юге Казахстана трое детей задохнулись в багажнике во время игры
На юге Казахстана трое детей задохнулись в багажнике во время игры - РИА Новости, 21.05.2022
На юге Казахстана трое детей задохнулись в багажнике во время игры
Трое малолетних детей погибли, задохнувшись во время игры в багажнике автомашины родителей в Шымкенте (на юге Казахстана), сообщила пресс-служба городского... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T17:08
2022-05-21T17:08
2022-05-21T17:33
в мире
шымкент
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767404534_0:262:3174:2047_1920x0_80_0_0_5c054ab505697607d4636524f4e8fdb0.jpg
АЛМА-АТА, 21 мая - РИА Новости. Трое малолетних детей погибли, задохнувшись во время игры в багажнике автомашины родителей в Шымкенте (на юге Казахстана), сообщила пресс-служба городского департамента полиции."Девятнадцатого мая на пульт 102 поступило сообщение о том, что в багажнике задохнулись трое малолетних детей. Сразу на место выехали полицейские. Установлено, что дети в отсутствии родителей залезли в багажник автомашины, а затем не смогли вылезти. Двое скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимации", - говорится в сообщении полиции.По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220521/vzryv-1789915497.html
шымкент
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767404534_269:0:2998:2047_1920x0_80_0_0_9f7f5c0735a2f2fe56ded9a75cde1d3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шымкент, казахстан
17:08 21.05.2022 (обновлено: 17:33 21.05.2022)
На юге Казахстана трое детей задохнулись в багажнике во время игры
Трое детей в казахстанском Шымкенте залезли в багажник родительской машины и задохнулись
АЛМА-АТА, 21 мая - РИА Новости. Трое малолетних детей погибли, задохнувшись во время игры в багажнике автомашины родителей в Шымкенте (на юге Казахстана), сообщила пресс-служба городского департамента полиции.
"Девятнадцатого мая на пульт 102 поступило сообщение о том, что в багажнике задохнулись трое малолетних детей. Сразу на место выехали полицейские. Установлено, что дети в отсутствии родителей залезли в багажник автомашины, а затем не смогли вылезти. Двое скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимации", - говорится в сообщении полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.