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На юге Казахстана трое детей задохнулись в багажнике во время игры - РИА Новости, 21.05.2022
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На юге Казахстана трое детей задохнулись в багажнике во время игры
На юге Казахстана трое детей задохнулись в багажнике во время игры - РИА Новости, 21.05.2022
На юге Казахстана трое детей задохнулись в багажнике во время игры
Трое малолетних детей погибли, задохнувшись во время игры в багажнике автомашины родителей в Шымкенте (на юге Казахстана), сообщила пресс-служба городского... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T17:08
2022-05-21T17:33
в мире
шымкент
казахстан
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АЛМА-АТА, 21 мая - РИА Новости. Трое малолетних детей погибли, задохнувшись во время игры в багажнике автомашины родителей в Шымкенте (на юге Казахстана), сообщила пресс-служба городского департамента полиции."Девятнадцатого мая на пульт 102 поступило сообщение о том, что в багажнике задохнулись трое малолетних детей. Сразу на место выехали полицейские. Установлено, что дети в отсутствии родителей залезли в багажник автомашины, а затем не смогли вылезти. Двое скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимации", - говорится в сообщении полиции.По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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в мире, шымкент, казахстан
17:08 21.05.2022 (обновлено: 17:33 21.05.2022)
 
На юге Казахстана трое детей задохнулись в багажнике во время игры

Трое детей в казахстанском Шымкенте залезли в багажник родительской машины и задохнулись

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в Казахстане
Полицейский автомобиль в Казахстане - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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АЛМА-АТА, 21 мая - РИА Новости. Трое малолетних детей погибли, задохнувшись во время игры в багажнике автомашины родителей в Шымкенте (на юге Казахстана), сообщила пресс-служба городского департамента полиции.
"Девятнадцатого мая на пульт 102 поступило сообщение о том, что в багажнике задохнулись трое малолетних детей. Сразу на место выехали полицейские. Установлено, что дети в отсутствии родителей залезли в багажник автомашины, а затем не смогли вылезти. Двое скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимации", - говорится в сообщении полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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