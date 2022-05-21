https://ria.ru/20220521/buterin-1789870837.html

Создатель Ethereum Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером

Создатель Ethereum Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером - РИА Новости, 21.05.2022

Создатель Ethereum Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером

Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталий Бутерин заявил, что больше не является миллиардером. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T06:34

2022-05-21T06:34

2022-05-21T18:54

технологии

forbes

москва

криптовалюта

в мире

виталик бутерин

джефф безос

илон маск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/31/1501463172_0:16:2306:1313_1920x0_80_0_0_58f7261fa2db92d550132b81c0528b7a.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталий Бутерин заявил, что больше не является миллиардером.В декабре 2021 года Бутерин попал в список самых заметных новых миллиардеров по данным Forbes. По расчетам Forbes, состояние Бутерина насчитывало примерно 1,3 миллиарда долларов. Издание также отмечало, что он то выпадал, то снова входил в список миллиардеров, такие скачки были связывали с колебаниями стоимости криптовалюты.

https://ria.ru/20220518/kriptovalyuta-1789330191.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, forbes, москва, криптовалюта, в мире, виталик бутерин, джефф безос, илон маск