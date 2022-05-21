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Создатель Ethereum Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером - РИА Новости, 21.05.2022
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Создатель Ethereum Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером
Создатель Ethereum Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером - РИА Новости, 21.05.2022
Создатель Ethereum Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером
Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталий Бутерин заявил, что больше не является миллиардером. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T06:34
2022-05-21T18:54
технологии
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москва
криптовалюта
в мире
виталик бутерин
джефф безос
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталий Бутерин заявил, что больше не является миллиардером.В декабре 2021 года Бутерин попал в список самых заметных новых миллиардеров по данным Forbes. По расчетам Forbes, состояние Бутерина насчитывало примерно 1,3 миллиарда долларов. Издание также отмечало, что он то выпадал, то снова входил в список миллиардеров, такие скачки были связывали с колебаниями стоимости криптовалюты.
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технологии, forbes, москва, криптовалюта, в мире, виталик бутерин, джефф безос, илон маск
06:34 21.05.2022 (обновлено: 18:54 21.05.2022)
 
Создатель Ethereum Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером

Создатель блокчейн-платформы Ethereum Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером

CC BY-SA 4.0 / Romanpoet / Программист, создатель криптовалютной платформы Ethereum Виталий Бутерин
Программист, создатель криптовалютной платформы Ethereum Виталий Бутерин - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Romanpoet /
Программист, создатель криптовалютной платформы Ethereum Виталий Бутерин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталий Бутерин заявил, что больше не является миллиардером.

"Кстати, я больше не миллиардер", — написал Бутерин в Twitter в комментарии к публикации о недавней активности в социальной сети основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса.

В декабре 2021 года Бутерин попал в список самых заметных новых миллиардеров по данным Forbes. По расчетам Forbes, состояние Бутерина насчитывало примерно 1,3 миллиарда долларов. Издание также отмечало, что он то выпадал, то снова входил в список миллиардеров, такие скачки были связывали с колебаниями стоимости криптовалюты.
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