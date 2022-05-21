https://ria.ru/20220521/buterin-1789870837.html
Создатель Ethereum Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером
Создатель Ethereum Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером - РИА Новости, 21.05.2022
Создатель Ethereum Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером
Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталий Бутерин заявил, что больше не является миллиардером. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T06:34
2022-05-21T06:34
2022-05-21T18:54
технологии
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталий Бутерин заявил, что больше не является миллиардером.В декабре 2021 года Бутерин попал в список самых заметных новых миллиардеров по данным Forbes. По расчетам Forbes, состояние Бутерина насчитывало примерно 1,3 миллиарда долларов. Издание также отмечало, что он то выпадал, то снова входил в список миллиардеров, такие скачки были связывали с колебаниями стоимости криптовалюты.
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РИА Новости
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технологии, forbes, москва, криптовалюта, в мире, виталик бутерин, джефф безос, илон маск
06:34 21.05.2022 (обновлено: 18:54 21.05.2022)
Создатель Ethereum Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером
Создатель блокчейн-платформы Ethereum Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером