https://ria.ru/20220521/blagoustroystvo-1789884877.html

Заммэра Бирюков: началось благоустройство возле станции МЦД-4 "Мещерская"

Заммэра Бирюков: началось благоустройство возле станции МЦД-4 "Мещерская" - РИА Новости, 21.05.2022

Заммэра Бирюков: началось благоустройство возле станции МЦД-4 "Мещерская"

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории, прилегающей к станции Московского центрального диаметра (МЦД-4) "Мещерская"... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T12:21

2022-05-21T12:21

2022-05-21T12:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

московские центральные диаметры (мцд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574635828_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_6318aec473e3579a0f0e91e2cd236d05.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории, прилегающей к станции Московского центрального диаметра (МЦД-4) "Мещерская" Киевского направления Московской железной дороги, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В рамках проекта создадим комфортный пешеходный маршрут от реконструируемой станции МЦД-4 "Мещерская" к жилым кварталам активно развивающегося района Солнцево на западе столицы. В зону благоустройства вошли улица Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд", - рассказал заммэра.По его словам, для безопасности пешеходов и водителей в зоне проведения работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, организованы удобные безопасные проходы и размещены информационные баннеры."Приведем в порядок и расширим существующие тротуары и обустроим новые, обновим дорожное покрытие. Для автомобилистов будут организованы парковки с удобными заездами и выездами, для пассажиров общественного транспорта установим четыре современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью. Вблизи станции МЦД-4 "Мещерская" будет устроен разворотный круг для наземного городского транспорта", - отметил Бирюков.Он добавил, что после завершения работ дорога к станции МЦД-4 станет не только удобной, но и безопасной. Для этого установят более 100 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Наземные уличные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, чтобы в темное время суток сама "зебра" и пешеходы на ней были заметнее для водителей."Озеленение - обязательный этап всех городских работ по благоустройству, и пространства возле транспортных объектов не исключение. Запланированы работы по высадке деревьев, будет разбито порядка 11,6 тысячи квадратных метров газона", - подчеркнул Бирюков.Он отметил, что для удобства горожан установят скамейки и четыре навигационные стелы.

https://ria.ru/20220512/mtsd-4-1788070826.html

https://ria.ru/20220201/blagoustroystvo-1770424984.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, московские центральные диаметры (мцд)