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Кадыров заявил, что сдавшиеся главари украинских нацистов хуже предателей

Кадыров заявил, что сдавшиеся главари украинских нацистов хуже предателей - РИА Новости, 21.05.2022

Кадыров заявил, что сдавшиеся главари украинских нацистов хуже предателей

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает командиров бригады украинских войск Сергея Волынского (позывной - "Волына") и украинского нацбатальона "Азов" Дениса... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T12:41

2022-05-21T12:41

2022-05-21T12:41

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

азовсталь

украина

батальон "азов"

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ГРОЗНЫЙ, 21 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает командиров бригады украинских войск Сергея Волынского (позывной - "Волына") и украинского нацбатальона "Азов" Дениса Прокопенко, сдавшихся в плен с мариупольской "Азовстали", хуже предателей, ведь чуть ранее они твердо осуждали тех, кто принял решение сложить оружие в Мариуполе."Любопытно, что среди тысячи сдавшихся бандеровцев из "Азовстали" находятся также их лидеры - Прокопенко и Волына. Все бы ничего, но вот только именно этот тандем еще недавно с суровыми лицами твердо осуждал сложивших оружие украинских морпехов в Мариуполе... И как теперь называть этих двоих? Их даже предателями не назовешь! Для этого нужно, чтобы в их поступке было хоть что-то нормальное, человеческое... Они намного хуже предателей. Сплошной стыд и срам", - написал Кадыров в Telegram.Глава Чечни отметил, что это "прекрасный повод" задуматься тем, кто еще не сложил оружие."Если нам вы не верите, то хоть посмотрите, как с вами поступают ваши лидеры и идеологи. Вы просто для них расходный материал. Любого из вас, кто откажется от сопротивления, они практически называют позорниками... а сами, как только чувствуют дыхание смерти, капитулируют без всяких условий", - добавил он.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

мариуполь

азовсталь

украина

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Выход последних украинских боевиков с "Азовстали" Минобороны РФ опубликовало видео выхода последних боевиков украинского нацполка "Азов" с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 2022-05-21T12:41 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, азовсталь, украина, батальон "азов"