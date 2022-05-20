https://ria.ru/20220520/zhivotnye-1789653139.html
Ветклиники Москвы вылечили травмы более двух тысяч животных за год
Ветклиники Москвы вылечили травмы более двух тысяч животных за год - РИА Новости, 20.05.2022
Ветклиники Москвы вылечили травмы более двух тысяч животных за год
Специалисты государственных ветклиник Москвы помогли более чем 2,5 тысячи питомцев с травмами за год, сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:02
2022-05-20T10:02
2022-05-20T10:04
общество
москва
россия
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601675432_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9446828bd6b6b75255dd30734952d27.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты государственных ветклиник Москвы помогли более чем 2,5 тысячи питомцев с травмами за год, сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии."От вывихов и переломов страдают не только люди, но и домашние животные. За год специалисты государственных ветклиник города помогли более чем 2,5 тысячи питомцев с травмами", - говорится в сообщении.Уточняется, что чаще всего животные получают серьезные травмы во время ДТП.Ветеринарные врачи отмечают, что собаки небольших пород (например, чихуахуа и йоркширские терьеры) склонны к переломам костей предплечья из-за неудачного прыжка. А вот крупные собаки чаще травмируются во время преодоления барьеров. Нередко животные ранят лапы при выгуле в необорудованных местах.Кошки чаще всего получают травмы из-за падений из открытых окон и с балконов. С приходом тепла количество таких случаев увеличивается. Чтобы снизить вероятность до минимума, владельцам необходимо установить на окна ограничители или специальную сетку.В пресс-службе посоветовали при получении травмы животным как можно быстрее доставить его в ветеринарную клинику, а если нет такой возможности - вызвать врача на дом.
https://ria.ru/20220520/kity-1789640900.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601675432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_223e6f83dbcf592580d0fef958136d07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, животные
10:02 20.05.2022 (обновлено: 10:04 20.05.2022)
Ветклиники Москвы вылечили травмы более двух тысяч животных за год
Комитет ветеринарии: ветклиники Москвы вылечили травмы более двух тысяч животных за год
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты государственных ветклиник Москвы помогли более чем 2,5 тысячи питомцев с травмами за год, сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.
"От вывихов и переломов страдают не только люди, но и домашние животные. За год специалисты государственных ветклиник города помогли более чем 2,5 тысячи питомцев с травмами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что чаще всего животные получают серьезные травмы во время ДТП.
Ветеринарные врачи отмечают, что собаки небольших пород (например, чихуахуа и йоркширские терьеры) склонны к переломам костей предплечья из-за неудачного прыжка. А вот крупные собаки чаще травмируются во время преодоления барьеров. Нередко животные ранят лапы при выгуле в необорудованных местах.
Кошки чаще всего получают травмы из-за падений из открытых окон и с балконов. С приходом тепла количество таких случаев увеличивается. Чтобы снизить вероятность до минимума, владельцам необходимо установить на окна ограничители или специальную сетку.
В пресс-службе посоветовали при получении травмы животным как можно быстрее доставить его в ветеринарную клинику, а если нет такой возможности - вызвать врача на дом.