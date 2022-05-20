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Ветклиники Москвы вылечили травмы более двух тысяч животных за год - РИА Новости, 20.05.2022
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Ветклиники Москвы вылечили травмы более двух тысяч животных за год
Ветклиники Москвы вылечили травмы более двух тысяч животных за год - РИА Новости, 20.05.2022
Ветклиники Москвы вылечили травмы более двух тысяч животных за год
Специалисты государственных ветклиник Москвы помогли более чем 2,5 тысячи питомцев с травмами за год, сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:02
2022-05-20T10:04
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животные
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты государственных ветклиник Москвы помогли более чем 2,5 тысячи питомцев с травмами за год, сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии."От вывихов и переломов страдают не только люди, но и домашние животные. За год специалисты государственных ветклиник города помогли более чем 2,5 тысячи питомцев с травмами", - говорится в сообщении.Уточняется, что чаще всего животные получают серьезные травмы во время ДТП.Ветеринарные врачи отмечают, что собаки небольших пород (например, чихуахуа и йоркширские терьеры) склонны к переломам костей предплечья из-за неудачного прыжка. А вот крупные собаки чаще травмируются во время преодоления барьеров. Нередко животные ранят лапы при выгуле в необорудованных местах.Кошки чаще всего получают травмы из-за падений из открытых окон и с балконов. С приходом тепла количество таких случаев увеличивается. Чтобы снизить вероятность до минимума, владельцам необходимо установить на окна ограничители или специальную сетку.В пресс-службе посоветовали при получении травмы животным как можно быстрее доставить его в ветеринарную клинику, а если нет такой возможности - вызвать врача на дом.
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общество, москва, россия, животные
10:02 20.05.2022 (обновлено: 10:04 20.05.2022)
 
Ветклиники Москвы вылечили травмы более двух тысяч животных за год

Комитет ветеринарии: ветклиники Москвы вылечили травмы более двух тысяч животных за год

© РИА Новости / Александр КряжевВетеринарные врачи во время ультразвукового исследования кошки
Ветеринарные врачи во время ультразвукового исследования кошки - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ветеринарные врачи во время ультразвукового исследования кошки . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты государственных ветклиник Москвы помогли более чем 2,5 тысячи питомцев с травмами за год, сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.
"От вывихов и переломов страдают не только люди, но и домашние животные. За год специалисты государственных ветклиник города помогли более чем 2,5 тысячи питомцев с травмами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что чаще всего животные получают серьезные травмы во время ДТП.
Ветеринарные врачи отмечают, что собаки небольших пород (например, чихуахуа и йоркширские терьеры) склонны к переломам костей предплечья из-за неудачного прыжка. А вот крупные собаки чаще травмируются во время преодоления барьеров. Нередко животные ранят лапы при выгуле в необорудованных местах.
Кошки чаще всего получают травмы из-за падений из открытых окон и с балконов. С приходом тепла количество таких случаев увеличивается. Чтобы снизить вероятность до минимума, владельцам необходимо установить на окна ограничители или специальную сетку.
В пресс-службе посоветовали при получении травмы животным как можно быстрее доставить его в ветеринарную клинику, а если нет такой возможности - вызвать врача на дом.
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