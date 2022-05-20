https://ria.ru/20220520/zaschitniki-1789702339.html

В Кремле поддержали идею о площади Защитников Донбасса у посольства США

В Кремле поддержали идею о площади Защитников Донбасса у посольства США - РИА Новости, 20.05.2022

В Кремле поддержали идею о площади Защитников Донбасса у посольства США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошей идею назвать территорию у посольства США площадью Защитников Донбасса. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:10

2022-05-20T13:10

2022-05-20T13:10

москва

московская городская дума

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошей идею назвать территорию у посольства США площадью Защитников Донбасса.Инициатива принадлежит депутатам Московской городской думы, которые направили предложение в правительство Москвы."Неплохая идея, очень хорошая идея. Если она пройдет, это будет очень хорошо", - прокомментировал инициативу Песков.

https://ria.ru/20220511/donetsk-1787870805.html

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москва, московская городская дума, дмитрий песков