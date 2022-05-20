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Эксперт объяснил, как Европа определит того, кто должен замерзнуть без газа - РИА Новости, 20.05.2022
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Эксперт объяснил, как Европа определит того, кто должен замерзнуть без газа
Эксперт объяснил, как Европа определит того, кто должен замерзнуть без газа - РИА Новости, 20.05.2022
Эксперт объяснил, как Европа определит того, кто должен замерзнуть без газа
Если поставки газа из России в Европу прекратятся полностью, цены взлетят намного выше текущих значений, а дефицит усугубится. Действенных способов заставить... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T01:15
2022-05-20T01:15
экономика
россия
германия
польша
еврокомиссия
европа
природный газ
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Если поставки газа из России в Европу прекратятся полностью, цены взлетят намного выше текущих значений, а дефицит усугубится. Действенных способов заставить одних членов ЕС продавать свой газ другим у Брюсселя нет, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков .Он напомнил, что свободных объемов газа в мире на сегодняшний день нет, поэтому, если одни страны отказываются покупать его у России, то нужны другие источники. Например, Польша, перестав покупать российский газ напрямую, увеличила объем покупки у ФРГ.Еврокомиссия обсуждает возможность обязать страны с большой долей газа от альтернативных поставщиков продавать его тем, кто сильнее зависит от России, но действенных рычагов для этого нет. Летом страны могут сделать это добровольно, но зимой — вряд ли, считает Юшков.“Сами немцы что будут потреблять? Немцы должны замерзнуть, чтобы не замерзли поляки? И это зыбкое основание. Кто будет решать, насколько должны замерзнуть немцы и насколько не должны замерзнуть поляки? Где эта грань справедливости? Законодательной базы под это нет”, — подытожил Юшков.
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экономика, россия, германия, польша, еврокомиссия, европа, природный газ, фонд национальной энергетической безопасности, игорь юшков
01:15 20.05.2022
 
Эксперт объяснил, как Европа определит того, кто должен замерзнуть без газа

Эксперт Юшков: у Брюсселя нет способов заставить одних членов ЕС продавать свой газ другим

© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Если поставки газа из России в Европу прекратятся полностью, цены взлетят намного выше текущих значений, а дефицит усугубится. Действенных способов заставить одних членов ЕС продавать свой газ другим у Брюсселя нет, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков .
Он напомнил, что свободных объемов газа в мире на сегодняшний день нет, поэтому, если одни страны отказываются покупать его у России, то нужны другие источники. Например, Польша, перестав покупать российский газ напрямую, увеличила объем покупки у ФРГ.
Еврокомиссия обсуждает возможность обязать страны с большой долей газа от альтернативных поставщиков продавать его тем, кто сильнее зависит от России, но действенных рычагов для этого нет. Летом страны могут сделать это добровольно, но зимой — вряд ли, считает Юшков.
“Сами немцы что будут потреблять? Немцы должны замерзнуть, чтобы не замерзли поляки? И это зыбкое основание. Кто будет решать, насколько должны замерзнуть немцы и насколько не должны замерзнуть поляки? Где эта грань справедливости? Законодательной базы под это нет”, — подытожил Юшков.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
Запад хочет российские ресурсы бесплатно
 
ЭкономикаРоссияГерманияПольшаЕврокомиссияЕвропаПриродный газФонд национальной энергетической безопасностиИгорь Юшков
 
 
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