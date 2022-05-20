https://ria.ru/20220520/zamerzanie-1789616815.html

Эксперт объяснил, как Европа определит того, кто должен замерзнуть без газа

Эксперт объяснил, как Европа определит того, кто должен замерзнуть без газа - РИА Новости, 20.05.2022

Эксперт объяснил, как Европа определит того, кто должен замерзнуть без газа

Если поставки газа из России в Европу прекратятся полностью, цены взлетят намного выше текущих значений, а дефицит усугубится. Действенных способов заставить... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T01:15

2022-05-20T01:15

2022-05-20T01:15

экономика

россия

германия

польша

еврокомиссия

европа

природный газ

фонд национальной энергетической безопасности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785980743_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_3dbf4527f930886380d0b9a81774b23c.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Если поставки газа из России в Европу прекратятся полностью, цены взлетят намного выше текущих значений, а дефицит усугубится. Действенных способов заставить одних членов ЕС продавать свой газ другим у Брюсселя нет, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков .Он напомнил, что свободных объемов газа в мире на сегодняшний день нет, поэтому, если одни страны отказываются покупать его у России, то нужны другие источники. Например, Польша, перестав покупать российский газ напрямую, увеличила объем покупки у ФРГ.Еврокомиссия обсуждает возможность обязать страны с большой долей газа от альтернативных поставщиков продавать его тем, кто сильнее зависит от России, но действенных рычагов для этого нет. Летом страны могут сделать это добровольно, но зимой — вряд ли, считает Юшков.“Сами немцы что будут потреблять? Немцы должны замерзнуть, чтобы не замерзли поляки? И это зыбкое основание. Кто будет решать, насколько должны замерзнуть немцы и насколько не должны замерзнуть поляки? Где эта грань справедливости? Законодательной базы под это нет”, — подытожил Юшков.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

россия

германия

польша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, германия, польша, еврокомиссия, европа, природный газ, фонд национальной энергетической безопасности, игорь юшков