В московском метро задержали братьев-близнецов за дискредитацию ВС России
Братьев из Ярославской области задержали в московском метро за дискредитацию ВС России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на станции "Пушкинская" Московского метрополитена
Сотрудник полиции на станции "Пушкинская" Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Двоих братьев из Ярославской области задержали в московском метро за дискредитацию Вооруженных сил РФ, одного из них уже оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Отмечается, что в центре платформы на станции "Пушкинская" два 23-летних брата из Ярославской области развернули плакаты с надписями на иностранном языке, дискредитирующие действия российской армии.
"Молодые люди были задержаны полицейскими и доставлены в отдел. В отношении каждого составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что раньше братья уже привлекались к ответственности за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
"Судом одному из нарушителей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, в отношении его брата материалы административного дела будут рассмотрены в ближайшее время", - добавили в МВД.