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В московском метро задержали братьев-близнецов за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 20.05.2022
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В московском метро задержали братьев-близнецов за дискредитацию ВС России
В московском метро задержали братьев-близнецов за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 20.05.2022
В московском метро задержали братьев-близнецов за дискредитацию ВС России
Двоих братьев из Ярославской области задержали в московском метро за дискредитацию Вооруженных сил РФ, одного из них уже оштрафовали на 50 тысяч рублей,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:28
2022-05-20T10:28
россия
москва
ярославская область
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
метро
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Двоих братьев из Ярославской области задержали в московском метро за дискредитацию Вооруженных сил РФ, одного из них уже оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Отмечается, что в центре платформы на станции "Пушкинская" два 23-летних брата из Ярославской области развернули плакаты с надписями на иностранном языке, дискредитирующие действия российской армии."Молодые люди были задержаны полицейскими и доставлены в отдел. В отношении каждого составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что раньше братья уже привлекались к ответственности за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования."Судом одному из нарушителей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, в отношении его брата материалы административного дела будут рассмотрены в ближайшее время", - добавили в МВД.
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россия, москва, ярославская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), метро
10:28 20.05.2022
 
В московском метро задержали братьев-близнецов за дискредитацию ВС России

Братьев из Ярославской области задержали в московском метро за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на станции "Пушкинская" Московского метрополитена
Сотрудник полиции на станции Пушкинская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник полиции на станции "Пушкинская" Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Двоих братьев из Ярославской области задержали в московском метро за дискредитацию Вооруженных сил РФ, одного из них уже оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Отмечается, что в центре платформы на станции "Пушкинская" два 23-летних брата из Ярославской области развернули плакаты с надписями на иностранном языке, дискредитирующие действия российской армии.
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"Молодые люди были задержаны полицейскими и доставлены в отдел. В отношении каждого составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что раньше братья уже привлекались к ответственности за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
"Судом одному из нарушителей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, в отношении его брата материалы административного дела будут рассмотрены в ближайшее время", - добавили в МВД.
 
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