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В московском метро задержали братьев-близнецов за дискредитацию ВС России

В московском метро задержали братьев-близнецов за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 20.05.2022

В московском метро задержали братьев-близнецов за дискредитацию ВС России

Двоих братьев из Ярославской области задержали в московском метро за дискредитацию Вооруженных сил РФ, одного из них уже оштрафовали на 50 тысяч рублей,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:28

2022-05-20T10:28

2022-05-20T10:28

россия

москва

ярославская область

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

метро

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Двоих братьев из Ярославской области задержали в московском метро за дискредитацию Вооруженных сил РФ, одного из них уже оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Отмечается, что в центре платформы на станции "Пушкинская" два 23-летних брата из Ярославской области развернули плакаты с надписями на иностранном языке, дискредитирующие действия российской армии."Молодые люди были задержаны полицейскими и доставлены в отдел. В отношении каждого составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что раньше братья уже привлекались к ответственности за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования."Судом одному из нарушителей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, в отношении его брата материалы административного дела будут рассмотрены в ближайшее время", - добавили в МВД.

https://ria.ru/20220518/arest-1789279063.html

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Екатерина Зайцева

россия, москва, ярославская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), метро