https://ria.ru/20220520/zaderzhanie-1789647748.html

В Екатеринбурге подростка задержали за "минирования" торговых центров

В Екатеринбурге подростка задержали за "минирования" торговых центров - РИА Новости, 20.05.2022

В Екатеринбурге подростка задержали за "минирования" торговых центров

Правоохранители задержали подростка, который отправлял сообщения о ложных минированиях нескольких торговых центров в Екатеринбурге и Каменске-Уральском,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:21

2022-05-20T09:21

2022-05-20T09:21

происшествия

свердловская область

екатеринбург

ложные сообщения о минировании зданий

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Правоохранители задержали подростка, который отправлял сообщения о ложных минированиях нескольких торговых центров в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.По информации ведомства, подросток отправлял ложные угрозы террористического характера в торговые центры "ВеерМолл", "Каменск Сити-Молл", "Мега" и "Пассаж" с 25 декабря 2021 года по 11 января 2022 года. Отмечается, что молодой человек состоял в интернет-сообществе, где участники изучали алгоритмы и способы лжеминирования и делились результатами противоправных действий."В настоящее время гражданин полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, максимальная санкция – пять лет лишения свободы – ред.)", - говорится в сообщении.Как добавил руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, установить местоположение злоумышленника удалось благодаря слаженным действиям оперативников регионального УФСБ и отдела "К" и ЦПЭ ГУ МВД по Свердловской области.

https://ria.ru/20220518/minirovanie-1789192110.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, свердловская область, екатеринбург, ложные сообщения о минировании зданий