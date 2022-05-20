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В Екатеринбурге подростка задержали за "минирования" торговых центров - РИА Новости, 20.05.2022
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В Екатеринбурге подростка задержали за "минирования" торговых центров
В Екатеринбурге подростка задержали за "минирования" торговых центров - РИА Новости, 20.05.2022
В Екатеринбурге подростка задержали за "минирования" торговых центров
Правоохранители задержали подростка, который отправлял сообщения о ложных минированиях нескольких торговых центров в Екатеринбурге и Каменске-Уральском,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:21
2022-05-20T09:21
происшествия
свердловская область
екатеринбург
ложные сообщения о минировании зданий
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Правоохранители задержали подростка, который отправлял сообщения о ложных минированиях нескольких торговых центров в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.По информации ведомства, подросток отправлял ложные угрозы террористического характера в торговые центры "ВеерМолл", "Каменск Сити-Молл", "Мега" и "Пассаж" с 25 декабря 2021 года по 11 января 2022 года. Отмечается, что молодой человек состоял в интернет-сообществе, где участники изучали алгоритмы и способы лжеминирования и делились результатами противоправных действий."В настоящее время гражданин полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, максимальная санкция – пять лет лишения свободы – ред.)", - говорится в сообщении.Как добавил руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, установить местоположение злоумышленника удалось благодаря слаженным действиям оперативников регионального УФСБ и отдела "К" и ЦПЭ ГУ МВД по Свердловской области.
https://ria.ru/20220518/minirovanie-1789192110.html
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происшествия, свердловская область, екатеринбург, ложные сообщения о минировании зданий
09:21 20.05.2022
 
В Екатеринбурге подростка задержали за "минирования" торговых центров

В Екатеринбурге подростка задержали за ложные сообщения о минировании торговых центров

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Правоохранители задержали подростка, который отправлял сообщения о ложных минированиях нескольких торговых центров в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
По информации ведомства, подросток отправлял ложные угрозы террористического характера в торговые центры "ВеерМолл", "Каменск Сити-Молл", "Мега" и "Пассаж" с 25 декабря 2021 года по 11 января 2022 года. Отмечается, что молодой человек состоял в интернет-сообществе, где участники изучали алгоритмы и способы лжеминирования и делились результатами противоправных действий.
Сапер - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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"В настоящее время гражданин полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, максимальная санкция – пять лет лишения свободы – ред.)", - говорится в сообщении.
Как добавил руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, установить местоположение злоумышленника удалось благодаря слаженным действиям оперативников регионального УФСБ и отдела "К" и ЦПЭ ГУ МВД по Свердловской области.
 
ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбургЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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