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В Кремле обсудили с разработчиками видеоигр поддержку рынка, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2022
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В Кремле обсудили с разработчиками видеоигр поддержку рынка, пишут СМИ
В Кремле обсудили с разработчиками видеоигр поддержку рынка, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2022
В Кремле обсудили с разработчиками видеоигр поддержку рынка, пишут СМИ
Администрация президента России провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр, чтобы обсудить поддержку рынка, риск потери зарубежных площадок... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T08:41
2022-05-20T08:41
технологии
россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Администрация президента России провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр, чтобы обсудить поддержку рынка, риск потери зарубежных площадок для дистрибуции игр, а также создание российского движка, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке игровой разработки и в правительстве.Добавляется, что разработчики также просят содействия в выходе на китайский рынок. Однако для этого требуется не только административная поддержка, но и серьезное улучшение качества российских продуктов. "Обсуждалась идея создать в России одного или нескольких паблишеров ... через которых российские разработчики смогли бы попадать на китайский рынок", - уточнил изданию один из участников встречи.Он также отметил, что на встрече участники сразу обозначили две ключевые проблемы: трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (AppStore, GooglePlay) и компьютерных игр (Steam) и перспективу остаться без доступа к необходимому программному обеспечению, а именно игровым движкам. При этом добавляется, что есть идея разработки отечественного движка, однако ее реализация обойдется в миллиарды рублей и потребует два-три года.Почти все участники встречи согласились с тем, что отрасли будет полезна помощь государства, говорится в сообщении. Кроме того, собеседник издания рассказал, что поднимался в целом вопрос восприятия разработчиков игр российской общественностью. Один из выступающих подчеркнул, что из-за позиции ряда общественных деятелей у отрасли сложился крайне негативный имидж, который нужно исправлять.
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технологии, россия
08:41 20.05.2022
 
В Кремле обсудили с разработчиками видеоигр поддержку рынка, пишут СМИ

"Коммерсант": администрация президента обсудила с разработчиками видеоигр поддержку рынка

© Fotolia / Artur MarciniecГеймер во время игры
Геймер во время игры - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
Геймер во время игры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Администрация президента России провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр, чтобы обсудить поддержку рынка, риск потери зарубежных площадок для дистрибуции игр, а также создание российского движка, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке игровой разработки и в правительстве.
Добавляется, что разработчики также просят содействия в выходе на китайский рынок. Однако для этого требуется не только административная поддержка, но и серьезное улучшение качества российских продуктов. "Обсуждалась идея создать в России одного или нескольких паблишеров ... через которых российские разработчики смогли бы попадать на китайский рынок", - уточнил изданию один из участников встречи.
Он также отметил, что на встрече участники сразу обозначили две ключевые проблемы: трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (AppStore, GooglePlay) и компьютерных игр (Steam) и перспективу остаться без доступа к необходимому программному обеспечению, а именно игровым движкам. При этом добавляется, что есть идея разработки отечественного движка, однако ее реализация обойдется в миллиарды рублей и потребует два-три года.
Почти все участники встречи согласились с тем, что отрасли будет полезна помощь государства, говорится в сообщении. Кроме того, собеседник издания рассказал, что поднимался в целом вопрос восприятия разработчиков игр российской общественностью. Один из выступающих подчеркнул, что из-за позиции ряда общественных деятелей у отрасли сложился крайне негативный имидж, который нужно исправлять.
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