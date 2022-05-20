https://ria.ru/20220520/videoigry-1789643444.html

В Кремле обсудили с разработчиками видеоигр поддержку рынка, пишут СМИ

В Кремле обсудили с разработчиками видеоигр поддержку рынка, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2022

В Кремле обсудили с разработчиками видеоигр поддержку рынка, пишут СМИ

Администрация президента России провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр, чтобы обсудить поддержку рынка, риск потери зарубежных площадок... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T08:41

2022-05-20T08:41

2022-05-20T08:41

технологии

россия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Администрация президента России провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр, чтобы обсудить поддержку рынка, риск потери зарубежных площадок для дистрибуции игр, а также создание российского движка, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке игровой разработки и в правительстве.Добавляется, что разработчики также просят содействия в выходе на китайский рынок. Однако для этого требуется не только административная поддержка, но и серьезное улучшение качества российских продуктов. "Обсуждалась идея создать в России одного или нескольких паблишеров ... через которых российские разработчики смогли бы попадать на китайский рынок", - уточнил изданию один из участников встречи.Он также отметил, что на встрече участники сразу обозначили две ключевые проблемы: трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (AppStore, GooglePlay) и компьютерных игр (Steam) и перспективу остаться без доступа к необходимому программному обеспечению, а именно игровым движкам. При этом добавляется, что есть идея разработки отечественного движка, однако ее реализация обойдется в миллиарды рублей и потребует два-три года.Почти все участники встречи согласились с тем, что отрасли будет полезна помощь государства, говорится в сообщении. Кроме того, собеседник издания рассказал, что поднимался в целом вопрос восприятия разработчиков игр российской общественностью. Один из выступающих подчеркнул, что из-за позиции ряда общественных деятелей у отрасли сложился крайне негативный имидж, который нужно исправлять.

https://ria.ru/20220515/igry-1788711840.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия