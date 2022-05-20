https://ria.ru/20220520/vertolet-1789757735.html
В России создали уникальную систему предупреждения столкновения вертолетов
В России создали уникальную систему предупреждения столкновения вертолетов - РИА Новости, 20.05.2022
В России создали уникальную систему предупреждения столкновения вертолетов
Первая отечественная уникальная малогабаритная система наблюдения воздушной обстановки (МСНВО-2010) для предупреждения столкновения вертолетов и больших... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:54
2022-05-20T15:54
2022-05-20T15:54
безопасность
технологии
беспилотники
вертолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787958536_0:190:3061:1913_1920x0_80_0_0_77fa618fa1dd78405d41b21e7b5f4dd1.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первая отечественная уникальная малогабаритная система наблюдения воздушной обстановки (МСНВО-2010) для предупреждения столкновения вертолетов и больших беспилотников создана в России, в июне начинаются ее испытания на новейшем вертолете Ми-171А3, сообщил РИА Новости генеральный директор "Навигатора", компании-разработчика системы, Сергей Бабуров.Испытания начнутся в июне на вертолете Ми-171А3, отметил собеседник и пояснил, что изначально система была пассивной, а теперь работает с активной пеленгацией."Только принимала сигнал, смотрела, кто вокруг. А теперь она сама подаёт сигнал. Это уникальная разработка - все "мозги" уместить в одну эту маленькую коробку", - сказал гендиректор.Американская компания Collins, которая долгие годы была фактически монополистом на мировом рынке таких систем для воздушных судов, только запускает подобный аналог для вертолетов и беспилотников в производство, заявил Бабуров.Система МСНВО-2010 предназначена абсолютно для всех типов вертолетов и больших беспилотников, добавил он.
https://ria.ru/20220520/armiya-1789684348.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787958536_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_7e2145bc5fab8e0e4ec095b44266f2d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, беспилотники, вертолеты
В России создали уникальную систему предупреждения столкновения вертолетов
Бабуров: система подает сигнал в автопилот, позволяя избежать столкновения
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первая отечественная уникальная малогабаритная система наблюдения воздушной обстановки (МСНВО-2010) для предупреждения столкновения вертолетов и больших беспилотников создана в России, в июне начинаются ее испытания на новейшем вертолете Ми-171А3, сообщил РИА Новости генеральный директор "Навигатора", компании-разработчика системы, Сергей Бабуров.
"МСНВО-2010 - первая отечественная уникальная система, аналогов которой нет, предназначена для вертолетов и крупногабаритных беспилотников. Предупреждает, выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с воздушными судами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка. Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности", - сказал Бабуров на проходящей в Москве выставке HeliRussia.
Испытания начнутся в июне на вертолете Ми-171А3, отметил собеседник и пояснил, что изначально система была пассивной, а теперь работает с активной пеленгацией.
"Только принимала сигнал, смотрела, кто вокруг. А теперь она сама подаёт сигнал. Это уникальная разработка - все "мозги" уместить в одну эту маленькую коробку", - сказал гендиректор.
Американская компания Collins, которая долгие годы была фактически монополистом на мировом рынке таких систем для воздушных судов, только запускает подобный аналог для вертолетов и беспилотников в производство, заявил Бабуров.
Система МСНВО-2010 предназначена абсолютно для всех типов вертолетов и больших беспилотников, добавил он.