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В России создали уникальную систему предупреждения столкновения вертолетов - РИА Новости, 20.05.2022
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В России создали уникальную систему предупреждения столкновения вертолетов
В России создали уникальную систему предупреждения столкновения вертолетов - РИА Новости, 20.05.2022
В России создали уникальную систему предупреждения столкновения вертолетов
Первая отечественная уникальная малогабаритная система наблюдения воздушной обстановки (МСНВО-2010) для предупреждения столкновения вертолетов и больших... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:54
2022-05-20T15:54
безопасность
технологии
беспилотники
вертолеты
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первая отечественная уникальная малогабаритная система наблюдения воздушной обстановки (МСНВО-2010) для предупреждения столкновения вертолетов и больших беспилотников создана в России, в июне начинаются ее испытания на новейшем вертолете Ми-171А3, сообщил РИА Новости генеральный директор "Навигатора", компании-разработчика системы, Сергей Бабуров.Испытания начнутся в июне на вертолете Ми-171А3, отметил собеседник и пояснил, что изначально система была пассивной, а теперь работает с активной пеленгацией."Только принимала сигнал, смотрела, кто вокруг. А теперь она сама подаёт сигнал. Это уникальная разработка - все "мозги" уместить в одну эту маленькую коробку", - сказал гендиректор.Американская компания Collins, которая долгие годы была фактически монополистом на мировом рынке таких систем для воздушных судов, только запускает подобный аналог для вертолетов и беспилотников в производство, заявил Бабуров.Система МСНВО-2010 предназначена абсолютно для всех типов вертолетов и больших беспилотников, добавил он.
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безопасность, технологии, беспилотники, вертолеты
15:54 20.05.2022
 
В России создали уникальную систему предупреждения столкновения вертолетов

Бабуров: система подает сигнал в автопилот, позволяя избежать столкновения

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первая отечественная уникальная малогабаритная система наблюдения воздушной обстановки (МСНВО-2010) для предупреждения столкновения вертолетов и больших беспилотников создана в России, в июне начинаются ее испытания на новейшем вертолете Ми-171А3, сообщил РИА Новости генеральный директор "Навигатора", компании-разработчика системы, Сергей Бабуров.

"МСНВО-2010 - первая отечественная уникальная система, аналогов которой нет, предназначена для вертолетов и крупногабаритных беспилотников. Предупреждает, выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с воздушными судами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка. Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности", - сказал Бабуров на проходящей в Москве выставке HeliRussia.

Испытания начнутся в июне на вертолете Ми-171А3, отметил собеседник и пояснил, что изначально система была пассивной, а теперь работает с активной пеленгацией.
"Только принимала сигнал, смотрела, кто вокруг. А теперь она сама подаёт сигнал. Это уникальная разработка - все "мозги" уместить в одну эту маленькую коробку", - сказал гендиректор.
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Американская компания Collins, которая долгие годы была фактически монополистом на мировом рынке таких систем для воздушных судов, только запускает подобный аналог для вертолетов и беспилотников в производство, заявил Бабуров.
Система МСНВО-2010 предназначена абсолютно для всех типов вертолетов и больших беспилотников, добавил он.
 
БезопасностьТехнологииБеспилотникиВертолеты
 
 
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