https://ria.ru/20220520/vertolet-1789757735.html

В России создали уникальную систему предупреждения столкновения вертолетов

В России создали уникальную систему предупреждения столкновения вертолетов - РИА Новости, 20.05.2022

В России создали уникальную систему предупреждения столкновения вертолетов

Первая отечественная уникальная малогабаритная система наблюдения воздушной обстановки (МСНВО-2010) для предупреждения столкновения вертолетов и больших... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:54

2022-05-20T15:54

2022-05-20T15:54

безопасность

технологии

беспилотники

вертолеты

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первая отечественная уникальная малогабаритная система наблюдения воздушной обстановки (МСНВО-2010) для предупреждения столкновения вертолетов и больших беспилотников создана в России, в июне начинаются ее испытания на новейшем вертолете Ми-171А3, сообщил РИА Новости генеральный директор "Навигатора", компании-разработчика системы, Сергей Бабуров.Испытания начнутся в июне на вертолете Ми-171А3, отметил собеседник и пояснил, что изначально система была пассивной, а теперь работает с активной пеленгацией."Только принимала сигнал, смотрела, кто вокруг. А теперь она сама подаёт сигнал. Это уникальная разработка - все "мозги" уместить в одну эту маленькую коробку", - сказал гендиректор.Американская компания Collins, которая долгие годы была фактически монополистом на мировом рынке таких систем для воздушных судов, только запускает подобный аналог для вертолетов и беспилотников в производство, заявил Бабуров.Система МСНВО-2010 предназначена абсолютно для всех типов вертолетов и больших беспилотников, добавил он.

https://ria.ru/20220520/armiya-1789684348.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, технологии, беспилотники, вертолеты