Рейтинг@Mail.ru
Трамп поздравил Орбана с победой на выборах - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/vengriya-1789745813.html
Трамп поздравил Орбана с победой на выборах
Трамп поздравил Орбана с победой на выборах - РИА Новости, 20.05.2022
Трамп поздравил Орбана с победой на выборах
Экс-президент США Дональд Трамп направил видеообращение к участникам Конференции консервативных политических действий, которая проходит в Венгрии, поздравил... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:18
2022-05-20T15:18
в мире
сша
венгрия
будапешт
виктор орбан
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_498:145:2466:1252_1920x0_80_0_0_14633e016fa233ce767b30fc562c7ae7.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп направил видеообращение к участникам Конференции консервативных политических действий, которая проходит в Венгрии, поздравил премьера страны Виктора Орбана с победой на выборах и призвал консерваторов продолжать борьбу против левого движения по всему миру.В Будапеште 19-20 мая проходит Конференция консервативных политических действий (CPAC). Это первый раз, когда европейская страна примет флагманское консервативное мероприятие. Девизом конференции стало "триединство Бога, родины и семьи"."Я хотел бы поблагодарить "Центр основных прав" и Американский консервативный союз. Идет настоящая борьба, и вы сражаетесь и делаете это потрясающе, все это ценят. Если говорить о CPAC в Венгрии, мы все рядом с Виктором Орбаном, он великий лидер, настоящий джентльмен и недавно получил огромный результат на выборах. Огромная честь была поддерживать его... я делал это только потому что он действительно очень хороший человек и он проделал фантастическую работу для своей страны", - сказал Трамп. Видеообращение опубликовал один из организаторов конференции аналитический "Центр основных прав", связанный с правительством Орбана.По его словам, весь мир, включая США, сейчас сталкивается с проблемами "социализма и даже коммунизма, если смотреть по-настоящему глубоко". "Просто продолжайте хорошо работать, продолжайте бороться и скоро увидимся!" - сказал Трамп.По итогам парламентских выборов 3 апреля правящий альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия под руководством Орбана получил 135 мест в Национальном собрании из 199, что является лучшим результатом на выборах альянса, удерживающего конституционное большинство уже более 12 лет.
https://ria.ru/20220519/vengriya-1789429949.html
https://ria.ru/20220518/vengriya-1789286204.html
сша
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_313:0:2611:1724_1920x0_80_0_0_38ba1fa4867184de02a13ab231d7357d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венгрия, будапешт, виктор орбан, дональд трамп
15:18 20.05.2022
 
Трамп поздравил Орбана с победой на выборах

Трамп обратился к участникам съезда консерваторов и поздравил Орбана с победой на выборах

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп направил видеообращение к участникам Конференции консервативных политических действий, которая проходит в Венгрии, поздравил премьера страны Виктора Орбана с победой на выборах и призвал консерваторов продолжать борьбу против левого движения по всему миру.
В Будапеште 19-20 мая проходит Конференция консервативных политических действий (CPAC). Это первый раз, когда европейская страна примет флагманское консервативное мероприятие. Девизом конференции стало "триединство Бога, родины и семьи".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 12:30
Орбан назвал "венгерский рецепт" противостояния либеральному доминированию
"Я хотел бы поблагодарить "Центр основных прав" и Американский консервативный союз. Идет настоящая борьба, и вы сражаетесь и делаете это потрясающе, все это ценят. Если говорить о CPAC в Венгрии, мы все рядом с Виктором Орбаном, он великий лидер, настоящий джентльмен и недавно получил огромный результат на выборах. Огромная честь была поддерживать его... я делал это только потому что он действительно очень хороший человек и он проделал фантастическую работу для своей страны", - сказал Трамп. Видеообращение опубликовал один из организаторов конференции аналитический "Центр основных прав", связанный с правительством Орбана.
По его словам, весь мир, включая США, сейчас сталкивается с проблемами "социализма и даже коммунизма, если смотреть по-настоящему глубоко". "Просто продолжайте хорошо работать, продолжайте бороться и скоро увидимся!" - сказал Трамп.
По итогам парламентских выборов 3 апреля правящий альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия под руководством Орбана получил 135 мест в Национальном собрании из 199, что является лучшим результатом на выборах альянса, удерживающего конституционное большинство уже более 12 лет.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 17:05
Глава МИД Венгрии заявил о желании ускорить строительство АЭС "Пакш"
 
В миреСШАВенгрияБудапештВиктор ОрбанДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала