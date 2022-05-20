Трамп поздравил Орбана с победой на выборах
Трамп обратился к участникам съезда консерваторов и поздравил Орбана с победой на выборах
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп направил видеообращение к участникам Конференции консервативных политических действий, которая проходит в Венгрии, поздравил премьера страны Виктора Орбана с победой на выборах и призвал консерваторов продолжать борьбу против левого движения по всему миру.
В Будапеште 19-20 мая проходит Конференция консервативных политических действий (CPAC). Это первый раз, когда европейская страна примет флагманское консервативное мероприятие. Девизом конференции стало "триединство Бога, родины и семьи".
"Я хотел бы поблагодарить "Центр основных прав" и Американский консервативный союз. Идет настоящая борьба, и вы сражаетесь и делаете это потрясающе, все это ценят. Если говорить о CPAC в Венгрии, мы все рядом с Виктором Орбаном, он великий лидер, настоящий джентльмен и недавно получил огромный результат на выборах. Огромная честь была поддерживать его... я делал это только потому что он действительно очень хороший человек и он проделал фантастическую работу для своей страны", - сказал Трамп. Видеообращение опубликовал один из организаторов конференции аналитический "Центр основных прав", связанный с правительством Орбана.
По его словам, весь мир, включая США, сейчас сталкивается с проблемами "социализма и даже коммунизма, если смотреть по-настоящему глубоко". "Просто продолжайте хорошо работать, продолжайте бороться и скоро увидимся!" - сказал Трамп.
По итогам парламентских выборов 3 апреля правящий альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия под руководством Орбана получил 135 мест в Национальном собрании из 199, что является лучшим результатом на выборах альянса, удерживающего конституционное большинство уже более 12 лет.