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Белоруссия не планирует вводить войска на Украину, заявил Головченко - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789771735.html
Белоруссия не планирует вводить войска на Украину, заявил Головченко
Белоруссия не планирует вводить войска на Украину, заявил Головченко - РИА Новости, 20.05.2022
Белоруссия не планирует вводить войска на Украину, заявил Головченко
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск не намерен участвовать вооруженным путем в решении конфликта на Украине. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:35
2022-05-20T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
роман головченко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск не намерен участвовать вооруженным путем в решении конфликта на Украине."Беларусь не является стороной конфликта, хотя коллективный Запад всячески пытается навешать на нас ярлык то ли агрессора, то ли соагрессора. Так (ему – ред.) это выгодно: надо же чем-то оправдывать давление на страну. Но Беларусь не является стороной конфликта и не намерена участвовать вооруженным путем в его решении", - сказал премьер в интервью телеканалу Al Arabiya, видеоотрывок которого размещен в официальном Telegram-канале белорусского правительства. Он подчеркнул, что "Беларусь - мирная страна". "Наша конституция исключает агрессию со своей территории в отношении других государств", - заявил Головченко.По мнению главы белорусского правительства, сейчас мир стоит на очень тонкой грани. "Много стран втянуто в этот конфликт, ведется массированная пропаганда, массированный вброс фейковой информации, взаимные обвинения в геноциде, военных преступлениях. Нагнетается напряженность. Массированные поставки западных вооружений Украине не работают на мирное урегулирование этого конфликта. Этого не могут не понимать те, кто осуществляет такие поставки. Поэтому ситуация напряженная и сложная. Надеюсь, что у мировых лидеров, в первую очередь лидеров стран Запада, хватит хладнокровия и мудрости не довести мир до края", - сказал он.Премьер Белоруссии подчеркнул, что Минск со своей стороны пытается сделать все, чтобы снизить градус напряженности."Этого не замечали на Западе, не хотели замечать, но Беларусь - одна из первых, по крайней мере, на европейском континенте, (кто) на всех международных площадках ставил вопрос о необходимости создания новой интегрированной системы европейской безопасности. Мы тогда предвидели корни конфликта, видели, к чему ведет политика Запада. Мы везде говорили: нам нужен новый всеобъемлющий европейский мирный договор, который должен прийти на смену хельсинкским договоренностям, которые, к сожалению… перестали выполнять свою миссию. Говорили, что европейским политикам надо создать новую систему сдержек и противовесов на континенте", - сказал Головченко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/armiya-1787736720.html
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в мире, белоруссия, украина, роман головченко, ситуация в днр и лнр
16:35 20.05.2022 (обновлено: 18:47 20.05.2022)
 
Белоруссия не планирует вводить войска на Украину, заявил Головченко

Головченко: Минск не планирует участвовать военным путем в решении конфликта на Украине

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск не намерен участвовать вооруженным путем в решении конфликта на Украине.
"Беларусь не является стороной конфликта, хотя коллективный Запад всячески пытается навешать на нас ярлык то ли агрессора, то ли соагрессора. Так (ему – ред.) это выгодно: надо же чем-то оправдывать давление на страну. Но Беларусь не является стороной конфликта и не намерена участвовать вооруженным путем в его решении", - сказал премьер в интервью телеканалу Al Arabiya, видеоотрывок которого размещен в официальном Telegram-канале белорусского правительства. Он подчеркнул, что "Беларусь - мирная страна". "Наша конституция исключает агрессию со своей территории в отношении других государств", - заявил Головченко.
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По мнению главы белорусского правительства, сейчас мир стоит на очень тонкой грани. "Много стран втянуто в этот конфликт, ведется массированная пропаганда, массированный вброс фейковой информации, взаимные обвинения в геноциде, военных преступлениях. Нагнетается напряженность. Массированные поставки западных вооружений Украине не работают на мирное урегулирование этого конфликта. Этого не могут не понимать те, кто осуществляет такие поставки. Поэтому ситуация напряженная и сложная. Надеюсь, что у мировых лидеров, в первую очередь лидеров стран Запада, хватит хладнокровия и мудрости не довести мир до края", - сказал он.
Премьер Белоруссии подчеркнул, что Минск со своей стороны пытается сделать все, чтобы снизить градус напряженности.
"Этого не замечали на Западе, не хотели замечать, но Беларусь - одна из первых, по крайней мере, на европейском континенте, (кто) на всех международных площадках ставил вопрос о необходимости создания новой интегрированной системы европейской безопасности. Мы тогда предвидели корни конфликта, видели, к чему ведет политика Запада. Мы везде говорили: нам нужен новый всеобъемлющий европейский мирный договор, который должен прийти на смену хельсинкским договоренностям, которые, к сожалению… перестали выполнять свою миссию. Говорили, что европейским политикам надо создать новую систему сдержек и противовесов на континенте", - сказал Головченко.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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