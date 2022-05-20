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СК расследует обстрелы украинскими военными Донецка и Красного Лимана - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789646025.html
СК расследует обстрелы украинскими военными Донецка и Красного Лимана
СК расследует обстрелы украинскими военными Донецка и Красного Лимана - РИА Новости, 20.05.2022
СК расследует обстрелы украинскими военными Донецка и Красного Лимана
СК РФ расследует факты обстрелов украинскими военными Донецка и населенного пункта Красный Лиман в Донбассе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:08
2022-05-20T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
красный лиман
следственный комитет россии (ск рф)
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. СК РФ расследует факты обстрелов украинскими военными Донецка и населенного пункта Красный Лиман в Донбассе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин ранее говорил, что в Донецке автобус попал под обстрел со стороны украинских войск, два пассажира пострадали. Кроме того, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщал, что в ходе обстрела населенного пункта Красный Лиман со стороны украинских войск погибла девушка, ранение получила ее мать. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) также заявляло, что один мирный житель погиб, еще двое пострадали из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками."Следователи СК РФ в рамках уголовных дел расследуют новые факты преступлений со стороны киевского режима в отношении мирных жителей Донбасса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
донецк (днр)
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украина
донбасс
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в мире, донецк (днр), красный лиман, следственный комитет россии (ск рф), украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, днр, лнр
09:08 20.05.2022
 
СК расследует обстрелы украинскими военными Донецка и Красного Лимана

СК расследует обстрелы украинскими военными Донецка и населенного пункта Красный Лиман

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. СК РФ расследует факты обстрелов украинскими военными Донецка и населенного пункта Красный Лиман в Донбассе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин ранее говорил, что в Донецке автобус попал под обстрел со стороны украинских войск, два пассажира пострадали. Кроме того, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщал, что в ходе обстрела населенного пункта Красный Лиман со стороны украинских войск погибла девушка, ранение получила ее мать. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) также заявляло, что один мирный житель погиб, еще двое пострадали из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками.
"Следователи СК РФ в рамках уголовных дел расследуют новые факты преступлений со стороны киевского режима в отношении мирных жителей Донбасса", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Красный ЛиманСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДНРЛНР
 
 
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