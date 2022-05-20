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СК расследует обстрелы украинскими военными Донецка и Красного Лимана
СК расследует обстрелы украинскими военными Донецка и Красного Лимана - РИА Новости, 20.05.2022
СК расследует обстрелы украинскими военными Донецка и Красного Лимана
СК РФ расследует факты обстрелов украинскими военными Донецка и населенного пункта Красный Лиман в Донбассе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:08
2022-05-20T09:08
2022-05-20T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. СК РФ расследует факты обстрелов украинскими военными Донецка и населенного пункта Красный Лиман в Донбассе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин ранее говорил, что в Донецке автобус попал под обстрел со стороны украинских войск, два пассажира пострадали. Кроме того, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщал, что в ходе обстрела населенного пункта Красный Лиман со стороны украинских войск погибла девушка, ранение получила ее мать. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) также заявляло, что один мирный житель погиб, еще двое пострадали из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками."Следователи СК РФ в рамках уголовных дел расследуют новые факты преступлений со стороны киевского режима в отношении мирных жителей Донбасса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СК расследует обстрелы украинскими военными Донецка и Красного Лимана
СК расследует обстрелы украинскими военными Донецка и населенного пункта Красный Лиман