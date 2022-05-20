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СК изучит данные о вовлечении детей в деятельность неонацистов на Украине - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789642741.html
СК изучит данные о вовлечении детей в деятельность неонацистов на Украине
СК изучит данные о вовлечении детей в деятельность неонацистов на Украине - РИА Новости, 20.05.2022
СК изучит данные о вовлечении детей в деятельность неонацистов на Украине
Следственный комитет России изучит сведения о вовлечении подростков в деятельность неонацистов на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T08:29
2022-05-20T08:29
специальная военная операция на украине
происшествия
ситуация в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
днр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит сведения о вовлечении подростков в деятельность неонацистов на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственный комитет запросит в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сведения о новых фактах преступной деятельности киевского режима", - говорится в сообщении.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду сообщила, что Россия призывает международные организации обратить внимание на то, как киевские власти привлекали детей к участию в деятельности нацистских группировок, в частности, удалось зафиксировать подготовку националистическим полком "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) снайперов из сирот.Она привела конкретные примеры: в частности, как удалось выяснить за время спецоперации, националисты вербовали детей еще с 2015 года, тогда были организованы лагеря "Юношеского корпуса" группировки "Азов". В 2018 году, добавила Захарова, на базе национального корпуса было сформировано молодежное крыло - "Национальные дружины". В них вступили сотни молодых людей от 14 лет. В том числе, отметила представитель МИД, азовцы вербовали сирот из детских домов: "Подтверждением тому ситуация с детским приютом "Пилигрим" в Мариуполе: все 8 лет, с 2014 года, с воспитанниками данного детского дома плотно работали азовцы. Они обучали их военному делу, в том числе снайперской стрельбе". Она добавила, что на Украине есть тренировочные лагеря "Азовец", "Буковинец", "Днепрянин".
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украина
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происшествия, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф), украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, днр, лнр
08:29 20.05.2022
 
СК изучит данные о вовлечении детей в деятельность неонацистов на Украине

СК изучит сведения о вовлечении подростков в деятельность неонацистов на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит сведения о вовлечении подростков в деятельность неонацистов на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следственный комитет запросит в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сведения о новых фактах преступной деятельности киевского режима", - говорится в сообщении.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду сообщила, что Россия призывает международные организации обратить внимание на то, как киевские власти привлекали детей к участию в деятельности нацистских группировок, в частности, удалось зафиксировать подготовку националистическим полком "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) снайперов из сирот.
Она привела конкретные примеры: в частности, как удалось выяснить за время спецоперации, националисты вербовали детей еще с 2015 года, тогда были организованы лагеря "Юношеского корпуса" группировки "Азов". В 2018 году, добавила Захарова, на базе национального корпуса было сформировано молодежное крыло - "Национальные дружины". В них вступили сотни молодых людей от 14 лет. В том числе, отметила представитель МИД, азовцы вербовали сирот из детских домов: "Подтверждением тому ситуация с детским приютом "Пилигрим" в Мариуполе: все 8 лет, с 2014 года, с воспитанниками данного детского дома плотно работали азовцы. Они обучали их военному делу, в том числе снайперской стрельбе". Она добавила, что на Украине есть тренировочные лагеря "Азовец", "Буковинец", "Днепрянин".
Националисты полка Азов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 17:09Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Полк "Азов". Лаборатория фашизмаЗападная пропаганда продолжает показывать защитников Мариуполя героями-мучениками, но с каждым днем делать это все сложнее. Они причастны к убийствам, зверским пыткам, в том числе женщин и подростков. Для жителей Донбасса "Азов" — символ ада и многолетнего террора.
 
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