https://ria.ru/20220520/ukraina-1789642741.html

СК изучит данные о вовлечении детей в деятельность неонацистов на Украине

СК изучит данные о вовлечении детей в деятельность неонацистов на Украине - РИА Новости, 20.05.2022

СК изучит данные о вовлечении детей в деятельность неонацистов на Украине

Следственный комитет России изучит сведения о вовлечении подростков в деятельность неонацистов на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T08:29

2022-05-20T08:29

2022-05-20T08:29

специальная военная операция на украине

происшествия

ситуация в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

украина

донбасс

признание днр и лнр в россии

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595736823_0:176:3328:2048_1920x0_80_0_0_c209e00507962e31282e921ebeb1e5c5.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит сведения о вовлечении подростков в деятельность неонацистов на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственный комитет запросит в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сведения о новых фактах преступной деятельности киевского режима", - говорится в сообщении.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду сообщила, что Россия призывает международные организации обратить внимание на то, как киевские власти привлекали детей к участию в деятельности нацистских группировок, в частности, удалось зафиксировать подготовку националистическим полком "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) снайперов из сирот.Она привела конкретные примеры: в частности, как удалось выяснить за время спецоперации, националисты вербовали детей еще с 2015 года, тогда были организованы лагеря "Юношеского корпуса" группировки "Азов". В 2018 году, добавила Захарова, на базе национального корпуса было сформировано молодежное крыло - "Национальные дружины". В них вступили сотни молодых людей от 14 лет. В том числе, отметила представитель МИД, азовцы вербовали сирот из детских домов: "Подтверждением тому ситуация с детским приютом "Пилигрим" в Мариуполе: все 8 лет, с 2014 года, с воспитанниками данного детского дома плотно работали азовцы. Они обучали их военному делу, в том числе снайперской стрельбе". Она добавила, что на Украине есть тренировочные лагеря "Азовец", "Буковинец", "Днепрянин".

https://ria.ru/20220518/azov-1789192529.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф), украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, днр, лнр