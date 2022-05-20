https://ria.ru/20220520/ugroza-1789683599.html
Шойгу заявил, что военные угрозы у западных границ России нарастают
Шойгу заявил, что военные угрозы у западных границ России нарастают - РИА Новости, 20.05.2022
Шойгу заявил, что военные угрозы у западных границ России нарастают
Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:16
2022-05-20T12:16
2022-05-20T12:20
безопасность
сша
европа
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. За последние восемь лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз (с трех до 45 в год). Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ.Только в текущем году вблизи Калининградской области корабли США с управляемым оружием "шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет, с 2016 года системой объективного контроля вскрыто 24 подобных мероприятия", уточнил генерал.Он добавил, что одновременно США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у границ России. "В настоящее время проводится серия учений "Защитник Европы" с участием до 40 тысяч военнослужащих из 30 стран блока. Главной особенностью манёвров является переброска из США на Европейский континент полноценной дивизии, а также развёртывание группировки войск на трёх стратегических направлениях: арктическом, западном и юго-западном", - сказал Шойгу.Он напомнил, что заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи - Финляндия и Швеция. "Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряжённость", - резюмировал министр.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, европа, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:16 20.05.2022 (обновлено: 12:20 20.05.2022)
Шойгу заявил, что военные угрозы у западных границ России нарастают
Министр обороны Шойгу: военные угрозы у западных границ России нарастают