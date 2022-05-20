https://ria.ru/20220520/udobreniya-1789642106.html

В МИД рассказали о просьбе африканских стран о поставках продовольствия

В МИД рассказали о просьбе африканских стран о поставках продовольствия - РИА Новости, 20.05.2022

В МИД рассказали о просьбе африканских стран о поставках продовольствия

Ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T08:15

2022-05-20T08:15

2022-05-20T11:08

в мире

россия

африка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

олег озеров

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КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров."Много африканских стран — есть список стран, которые запросили у России и помощи, и поставки удобрений и продовольствия. Но этим занимается правительство", — сказал он в кулуарах саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022".

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег озеров