https://ria.ru/20220520/udobreniya-1789642106.html
В МИД рассказали о просьбе африканских стран о поставках продовольствия
В МИД рассказали о просьбе африканских стран о поставках продовольствия - РИА Новости, 20.05.2022
В МИД рассказали о просьбе африканских стран о поставках продовольствия
Ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T08:15
2022-05-20T08:15
2022-05-20T11:08
в мире
россия
африка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег озеров
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КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров."Много африканских стран — есть список стран, которые запросили у России и помощи, и поставки удобрений и продовольствия. Но этим занимается правительство", — сказал он в кулуарах саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022".
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег озеров
08:15 20.05.2022 (обновлено: 11:08 20.05.2022)
В МИД рассказали о просьбе африканских стран о поставках продовольствия
Посол МИД Озеров сообщил о просьбах стран Африки помочь с продовольствием и удобрениями