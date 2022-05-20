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В МИД рассказали о просьбе африканских стран о поставках продовольствия - РИА Новости, 20.05.2022
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В МИД рассказали о просьбе африканских стран о поставках продовольствия
В МИД рассказали о просьбе африканских стран о поставках продовольствия - РИА Новости, 20.05.2022
В МИД рассказали о просьбе африканских стран о поставках продовольствия
Ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T08:15
2022-05-20T11:08
в мире
россия
африка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег озеров
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КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров."Много африканских стран — есть список стран, которые запросили у России и помощи, и поставки удобрений и продовольствия. Но этим занимается правительство", — сказал он в кулуарах саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022".
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в мире, россия, африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег озеров
08:15 20.05.2022 (обновлено: 11:08 20.05.2022)
 
В МИД рассказали о просьбе африканских стран о поставках продовольствия

Посол МИД Озеров сообщил о просьбах стран Африки помочь с продовольствием и удобрениями

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.
"Много африканских стран — есть список стран, которые запросили у России и помощи, и поставки удобрений и продовольствия. Но этим занимается правительство", — сказал он в кулуарах саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022".
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В миреРоссияАфрикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Олег Озеров
 
 
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