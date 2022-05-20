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В Таиланде вновь закроют популярный у туристов пляж из фильма с Ди Каприо - РИА Новости, 20.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220520/tailand-1789739473.html
В Таиланде вновь закроют популярный у туристов пляж из фильма с Ди Каприо
В Таиланде вновь закроют популярный у туристов пляж из фильма с Ди Каприо - РИА Новости, 20.05.2022
В Таиланде вновь закроют популярный у туристов пляж из фильма с Ди Каприо
По информации министерства природных ресурсов и окружающей среды Таиланда, в целях естественной реабилитации знаменитый пляж Майя Бэй на острове Пхи-Пхи будет... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:28
2022-05-20T15:28
туризм
туризм
новости - туризм
леонардо ди каприо
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
куда можно лететь
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. По информации министерства природных ресурсов и окружающей среды Таиланда, в целях естественной реабилитации знаменитый пляж Майя Бэй на острове Пхи-Пхи будет закрыт с августа по сентябрь 2022 года включительно, сообщает АТОР.Живописная бухта с кристально чистой водой стала известна на весь мир благодаря фильму 2000 года "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.С тех пор маленький остров Пхи-Пхи-Ле стал местом паломничества туристов. Но в 2018 году его закрыли на рекультивацию. Долгий перерыв помог восстановить морскую экологию, что привело к оздоровлению кораллового рифа и привлечению черноперых рифовых акул.С 1 января 2022 года Пхи-Пхи-Ле снова открылся для туристов, но уже под строгим контролем властей: требуется предварительное бронирование визита и на посещение выделяется всего один час. При этом купание здесь строго запрещено, можно только смотреть и фотографировать.По словам экспертов, плата за вход на пляж также может повыситься. Сейчас она составляет 400 батов (около 12 долларов США). По информации охранного ведомства, повышение цен произойдет, но только после того как "восстановится мировая экономика".По данным АТОР, с момента открытия популярную островную локацию уже посетило почти 100 тысяч человек, что принесло тайскому туризму более 20 миллионов батов дохода.
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туризм, новости - туризм, леонардо ди каприо, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, куда можно лететь, отдых на море
15:28 20.05.2022
 
В Таиланде вновь закроют популярный у туристов пляж из фильма с Ди Каприо

В Таиланде вновь закроют для туристов пляж Майя Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле

CC0 / MikeCleggPhoto / Залив Майя Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле
Залив Майя Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
CC0 / MikeCleggPhoto /
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. По информации министерства природных ресурсов и окружающей среды Таиланда, в целях естественной реабилитации знаменитый пляж Майя Бэй на острове Пхи-Пхи будет закрыт с августа по сентябрь 2022 года включительно, сообщает АТОР.
Живописная бухта с кристально чистой водой стала известна на весь мир благодаря фильму 2000 года "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
С тех пор маленький остров Пхи-Пхи-Ле стал местом паломничества туристов. Но в 2018 году его закрыли на рекультивацию. Долгий перерыв помог восстановить морскую экологию, что привело к оздоровлению кораллового рифа и привлечению черноперых рифовых акул.
С 1 января 2022 года Пхи-Пхи-Ле снова открылся для туристов, но уже под строгим контролем властей: требуется предварительное бронирование визита и на посещение выделяется всего один час. При этом купание здесь строго запрещено, можно только смотреть и фотографировать.
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По словам экспертов, плата за вход на пляж также может повыситься. Сейчас она составляет 400 батов (около 12 долларов США). По информации охранного ведомства, повышение цен произойдет, но только после того как "восстановится мировая экономика".
По данным АТОР, с момента открытия популярную островную локацию уже посетило почти 100 тысяч человек, что принесло тайскому туризму более 20 миллионов батов дохода.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЛеонардо Ди КаприоТаиландАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыкуда можно лететьотдых на море
 
 
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