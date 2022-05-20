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Второе совещание 40 стран-доноров военной помощи Украине пройдет 23 мая
Второе совещание 40 стран-доноров военной помощи Украине пройдет 23 мая - РИА Новости, 20.05.2022
Второе совещание 40 стран-доноров военной помощи Украине пройдет 23 мая
Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает в понедельник вторую встречу более чем 40 стран-доноров военной помощи Украине, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T21:45
2022-05-20T21:45
2022-05-20T21:45
в мире
алексей резников
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает в понедельник вторую встречу более чем 40 стран-доноров военной помощи Украине, сообщил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби."Она (встреча) состоится в виртуальном режиме. Министр будет участвовать из Пентагона", - сказал Кирби на брифинге.Он добавил, что список стран-участниц все еще в работе, но будет превышать четыре десятка, как это было на дебютной встрече группы в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии."Ограничений на их число нет. Мы хотим видеть как можно больше участников", - сказал Кирби, добавив, что такие встречи планируется проводить ежемесячно.Он сообщил, что на пятницу запланирован очередной разговор Остина с украинским коллегой Алексеем Резниковым на тему военных потребностей Киева.
https://ria.ru/20220519/pentagon-1789583147.html
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в мире, алексей резников, германия, киев, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
Второе совещание 40 стран-доноров военной помощи Украине пройдет 23 мая
Джон Кирби: второе совещание 40 стран-доноров военной помощи Украине пройдет 23 мая