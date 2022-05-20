https://ria.ru/20220520/ssha-1789846950.html

Второе совещание 40 стран-доноров военной помощи Украине пройдет 23 мая

Второе совещание 40 стран-доноров военной помощи Украине пройдет 23 мая - РИА Новости, 20.05.2022

Второе совещание 40 стран-доноров военной помощи Украине пройдет 23 мая

Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает в понедельник вторую встречу более чем 40 стран-доноров военной помощи Украине, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T21:45

2022-05-20T21:45

2022-05-20T21:45

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алексей резников

германия

киев

министерство обороны сша

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает в понедельник вторую встречу более чем 40 стран-доноров военной помощи Украине, сообщил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби."Она (встреча) состоится в виртуальном режиме. Министр будет участвовать из Пентагона", - сказал Кирби на брифинге.Он добавил, что список стран-участниц все еще в работе, но будет превышать четыре десятка, как это было на дебютной встрече группы в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии."Ограничений на их число нет. Мы хотим видеть как можно больше участников", - сказал Кирби, добавив, что такие встречи планируется проводить ежемесячно.Он сообщил, что на пятницу запланирован очередной разговор Остина с украинским коллегой Алексеем Резниковым на тему военных потребностей Киева.

https://ria.ru/20220519/pentagon-1789583147.html

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германия

киев

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в мире, алексей резников, германия, киев, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр