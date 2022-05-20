https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789718941.html

ЕС продолжает работу над шестым пакетом санкций против России

ЕС продолжает работу над шестым пакетом санкций против России - РИА Новости, 20.05.2022

ЕС продолжает работу над шестым пакетом санкций против России

ЕС продолжает работать над шестым пакетом санкций против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:54

2022-05-20T13:54

2022-05-20T13:54

жозеп боррель

владимир путин

дмитрий биричевский

россия

венгрия

европа

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. ЕС продолжает работать над шестым пакетом санкций против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер."Я не могу разглашать детали, но работа продолжается", - сказал он.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД ЕС в минувший понедельник констатировал, что министры не смогли согласовать антироссийские санкции, включающие поэтапное эмбарго на российскую нефть, и работа над ними будет передана на обсуждение постпредам. Утверждение пакета блокирует Венгрия, которая выступает против отказа от нефти РФ, опасаясь негативного влияния на собственную экономику.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.

https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789417895.html

https://ria.ru/20220517/gaz-1789124291.html

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Ольга Маркова

жозеп боррель, владимир путин, дмитрий биричевский, россия, венгрия, европа, евросоюз, еврокомиссия, в мире