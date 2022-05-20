Рейтинг@Mail.ru
ЕС продолжает работу над шестым пакетом санкций против России - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789718941.html
ЕС продолжает работу над шестым пакетом санкций против России
ЕС продолжает работу над шестым пакетом санкций против России - РИА Новости, 20.05.2022
ЕС продолжает работу над шестым пакетом санкций против России
ЕС продолжает работать над шестым пакетом санкций против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:54
2022-05-20T13:54
жозеп боррель
владимир путин
дмитрий биричевский
россия
венгрия
европа
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. ЕС продолжает работать над шестым пакетом санкций против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер."Я не могу разглашать детали, но работа продолжается", - сказал он.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД ЕС в минувший понедельник констатировал, что министры не смогли согласовать антироссийские санкции, включающие поэтапное эмбарго на российскую нефть, и работа над ними будет передана на обсуждение постпредам. Утверждение пакета блокирует Венгрия, которая выступает против отказа от нефти РФ, опасаясь негативного влияния на собственную экономику.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.
https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789417895.html
https://ria.ru/20220517/gaz-1789124291.html
россия
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жозеп боррель, владимир путин, дмитрий биричевский, россия, венгрия, европа, евросоюз, еврокомиссия, в мире
13:54 20.05.2022
 
ЕС продолжает работу над шестым пакетом санкций против России

Представитель ЕК Мамер: ЕС продолжает работу над шестым пакетом санкций против России

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. ЕС продолжает работать над шестым пакетом санкций против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Я не могу разглашать детали, но работа продолжается", - сказал он.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 11:59
Санкции против России разрушают мировую экономику, заявил Решетников
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД ЕС в минувший понедельник констатировал, что министры не смогли согласовать антироссийские санкции, включающие поэтапное эмбарго на российскую нефть, и работа над ними будет передана на обсуждение постпредам. Утверждение пакета блокирует Венгрия, которая выступает против отказа от нефти РФ, опасаясь негативного влияния на собственную экономику.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 20:35
Bloomberg: в Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций
 
Жозеп БоррельВладимир ПутинДмитрий БиричевскийРоссияВенгрияЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала