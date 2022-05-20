Санкции против Минска и Москвы отражаются на всем СНГ, заявил Головченко
Премьер Белоруссии Головченко: санкции против Минска и Москвы отражаются на всем СНГ
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Запад штампует новые санкции против Минска и Москвы и их последствия отражаются на всех странах СНГ.
"Запад, пытаясь подорвать устои наших экономик (Белоруссии и России – ред.), как на конвейере, штампует новые и новые пакеты беспрецедентных и нелегитимных с точки зрения международного права санкций. Их последствия, к сожалению, отражаются на всех государствах СНГ: усложняется кооперационное взаимодействие, нарушаются денежно-финансовые потоки, возникают трудности с сервисным обслуживанием", - сказал Головченко на заседании Совета глав правительств стран СНГ, которое проходит в видеоформате. Отрывок выступления премьера опубликовано в Telegram-канале белорусского правительства.
Он напомнил, что в целях противодействия незаконным ограничениям активно применяются защитные меры на национальном уровне, а также в рамках интеграционных форматов. Наиболее активно, по словам белорусского премьера, эта работа идет в рамках Союзного государства Белоруссии и России, а также в рамках ЕАЭС.
Он отметил, что по инициативе Белоруссии на площадке СНГ была создана в марте рабочая группа для мониторинга экономической ситуации в странах и подготовке предложений по возможным совместным мерам реагирования на возникающие проблемы. "Надеюсь, что в самое ближайшее время работа по противодействию санкционной политике даст ощутимый результат с целью недопущения снижения темпов нашего торгово-экономического взаимодействия", - сказал Головченко.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.