https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789709707.html

Санкции против Минска и Москвы отражаются на всем СНГ, заявил Головченко

Санкции против Минска и Москвы отражаются на всем СНГ, заявил Головченко - РИА Новости, 20.05.2022

Санкции против Минска и Москвы отражаются на всем СНГ, заявил Головченко

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Запад штампует новые санкции против Минска и Москвы и их последствия отражаются на всех странах СНГ. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:28

2022-05-20T13:28

2022-05-20T13:28

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роман головченко

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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Запад штампует новые санкции против Минска и Москвы и их последствия отражаются на всех странах СНГ."Запад, пытаясь подорвать устои наших экономик (Белоруссии и России – ред.), как на конвейере, штампует новые и новые пакеты беспрецедентных и нелегитимных с точки зрения международного права санкций. Их последствия, к сожалению, отражаются на всех государствах СНГ: усложняется кооперационное взаимодействие, нарушаются денежно-финансовые потоки, возникают трудности с сервисным обслуживанием", - сказал Головченко на заседании Совета глав правительств стран СНГ, которое проходит в видеоформате. Отрывок выступления премьера опубликовано в Telegram-канале белорусского правительства.Он напомнил, что в целях противодействия незаконным ограничениям активно применяются защитные меры на национальном уровне, а также в рамках интеграционных форматов. Наиболее активно, по словам белорусского премьера, эта работа идет в рамках Союзного государства Белоруссии и России, а также в рамках ЕАЭС.Он отметил, что по инициативе Белоруссии на площадке СНГ была создана в марте рабочая группа для мониторинга экономической ситуации в странах и подготовке предложений по возможным совместным мерам реагирования на возникающие проблемы. "Надеюсь, что в самое ближайшее время работа по противодействию санкционной политике даст ощутимый результат с целью недопущения снижения темпов нашего торгово-экономического взаимодействия", - сказал Головченко.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220516/splochenie-1788804916.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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