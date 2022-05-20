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В НАО опровергли данные о пролете над округом самолета-разведчика США - РИА Новости, 20.05.2022
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В НАО опровергли данные о пролете над округом самолета-разведчика США
В НАО опровергли данные о пролете над округом самолета-разведчика США - РИА Новости, 20.05.2022
В НАО опровергли данные о пролете над округом самолета-разведчика США
Появившаяся в соцсетях информация о том, что американский самолет-разведчик пролетел над мысом Канин Нос в Ненецком округе, является "откровенным враньем",... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:47
2022-05-20T17:47
россия
ненецкий автономный округ
юрий бездудный
сша
норвегия
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МУРМАНСК, 20 мая – РИА Новости. Появившаяся в соцсетях информация о том, что американский самолет-разведчик пролетел над мысом Канин Нос в Ненецком округе, является "откровенным враньем", сообщил губернатор округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале."В соцсетях распространяется ложная информация о том, что над нашим Каниным Носом вчера пролетел американский самолет-разведчик. Совершенно понятно, что это откровенное вранье! Фейк!" - написал Бездудный.Он сообщил, что 19 мая вдоль границы России на расстоянии 25 километров действительно пролетал американский самолёт."Следовал он из Норвегии в неизвестном направлении. И, разумеется, под контролем наших ПВО. Если бы он хоть на метр нарушил границу России – нетрудно предположить, что бы с ним произошло!" - подчеркнул глава НАО.По его мнению, информация такого рода "вбрасывается" для того, чтобы напугать жителей северных регионов.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что Россия выявила американский самолет-разведчик Boeing RC-135 Rivet Joint, после этого он сразу включил транспондер, пролетая над мысом в Ненецком автономном округе.
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ненецкий автономный округ
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россия, ненецкий автономный округ, юрий бездудный, сша, норвегия
17:47 20.05.2022
 
В НАО опровергли данные о пролете над округом самолета-разведчика США

Глава НАО назвал данные о самолете-разведчике США, пролетевшем над округом, фейком

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor HarrisonСамолет разведки наземных целей Е-8С ВВС США
Самолет разведки наземных целей Е-8С ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison
Самолет разведки наземных целей Е-8С ВВС США
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МУРМАНСК, 20 мая – РИА Новости. Появившаяся в соцсетях информация о том, что американский самолет-разведчик пролетел над мысом Канин Нос в Ненецком округе, является "откровенным враньем", сообщил губернатор округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.
"В соцсетях распространяется ложная информация о том, что над нашим Каниным Носом вчера пролетел американский самолет-разведчик. Совершенно понятно, что это откровенное вранье! Фейк!" - написал Бездудный.
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Он сообщил, что 19 мая вдоль границы России на расстоянии 25 километров действительно пролетал американский самолёт.
"Следовал он из Норвегии в неизвестном направлении. И, разумеется, под контролем наших ПВО. Если бы он хоть на метр нарушил границу России – нетрудно предположить, что бы с ним произошло!" - подчеркнул глава НАО.
По его мнению, информация такого рода "вбрасывается" для того, чтобы напугать жителей северных регионов.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что Россия выявила американский самолет-разведчик Boeing RC-135 Rivet Joint, после этого он сразу включил транспондер, пролетая над мысом в Ненецком автономном округе.
 
РоссияНенецкий автономный округЮрий БездудныйСШАНорвегия
 
 
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