https://ria.ru/20220520/programmy-1789763812.html

Путин: некоторые западные поставщики прекратили продавать России свое ПО

Путин: некоторые западные поставщики прекратили продавать России свое ПО - РИА Новости, 20.05.2022

Путин: некоторые западные поставщики прекратили продавать России свое ПО

Ряд западных поставщиков прекратил сотрудничество по продаже России программного обеспечения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:13

2022-05-20T16:13

2022-05-20T16:34

технологии

компьютерные технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ряд западных поставщиков прекратил сотрудничество по продаже России программного обеспечения, заявил президент РФ Владимир Путин."Ряд западных поставщиков в одностороннем порядке прекратили техническую поддержку в России своего оборудования. Участились случаи ограничения работы или даже блокировки программ после их обновления. Все это нужно учитывать при использовании российскими компаниями, органами власти и управления ранее установленных и внедрения новых иностранных информационных технологий и продуктов", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.

https://ria.ru/20220427/tank-1785656664.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, компьютерные технологии, россия, владимир путин