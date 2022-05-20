https://ria.ru/20220520/programmy-1789763812.html
Путин: некоторые западные поставщики прекратили продавать России свое ПО
Путин: некоторые западные поставщики прекратили продавать России свое ПО - РИА Новости, 20.05.2022
Путин: некоторые западные поставщики прекратили продавать России свое ПО
Ряд западных поставщиков прекратил сотрудничество по продаже России программного обеспечения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:13
2022-05-20T16:13
2022-05-20T16:34
технологии
компьютерные технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ряд западных поставщиков прекратил сотрудничество по продаже России программного обеспечения, заявил президент РФ Владимир Путин."Ряд западных поставщиков в одностороннем порядке прекратили техническую поддержку в России своего оборудования. Участились случаи ограничения работы или даже блокировки программ после их обновления. Все это нужно учитывать при использовании российскими компаниями, органами власти и управления ранее установленных и внедрения новых иностранных информационных технологий и продуктов", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, компьютерные технологии, россия, владимир путин
16:13 20.05.2022 (обновлено: 16:34 20.05.2022)
Путин: некоторые западные поставщики прекратили продавать России свое ПО
Путин: некоторые западные поставщики прекратили сотрудничество с Россией по продаже ПО