https://ria.ru/20220520/privilegii-1789785551.html

США лишат авиакомпанию "Россия" экспортных привилегий

США лишат авиакомпанию "Россия" экспортных привилегий - РИА Новости, 20.05.2022

США лишат авиакомпанию "Россия" экспортных привилегий

Бюро промышленности и безопасности США отзовет экспортные привилегии у авиакомпании "Россия" (дочерняя компания "Аэрофлота"), сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:13

2022-05-20T17:13

2022-05-20T17:14

экономика

министерство торговли сша

сша

россия (авиакомпания)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Бюро промышленности и безопасности США отзовет экспортные привилегии у авиакомпании "Россия" (дочерняя компания "Аэрофлота"), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ."В заявлении бюро говорится, что оно издает приказ об отказе в экспортных привилегиях авиакомпании "Россия" из-за продолжающихся экспортных нарушений", - сообщило агентство, уточнив, что это уже пятая российская авиакомпания, в отношении которой приняты такие меры.Кроме того, по данным агентства, бюро внесло в список нарушителей экспортного контроля самолет Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий российскому олигарху Роману Абрамовичу. Это уже второй его самолет, который оказался в списке.В апреле министерство торговли США объявило о лишении экспортных привилегий за нарушение мер экспортного контроля, введенных в рамках американского ответа на украинские события, авиакомпании "Аэрофлот", Azur Air, UTair, "Авиастар". Кроме того, в этом списке находятся более 100 воздушных судов.

https://ria.ru/20220511/rosaviatsiya-1787978366.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство торговли сша, сша, россия (авиакомпания)