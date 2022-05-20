https://ria.ru/20220520/privilegii-1789785551.html
США лишат авиакомпанию "Россия" экспортных привилегий
США лишат авиакомпанию "Россия" экспортных привилегий - РИА Новости, 20.05.2022
США лишат авиакомпанию "Россия" экспортных привилегий
Бюро промышленности и безопасности США отзовет экспортные привилегии у авиакомпании "Россия" (дочерняя компания "Аэрофлота"), сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:13
2022-05-20T17:13
2022-05-20T17:14
экономика
министерство торговли сша
сша
россия (авиакомпания)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Бюро промышленности и безопасности США отзовет экспортные привилегии у авиакомпании "Россия" (дочерняя компания "Аэрофлота"), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ."В заявлении бюро говорится, что оно издает приказ об отказе в экспортных привилегиях авиакомпании "Россия" из-за продолжающихся экспортных нарушений", - сообщило агентство, уточнив, что это уже пятая российская авиакомпания, в отношении которой приняты такие меры.Кроме того, по данным агентства, бюро внесло в список нарушителей экспортного контроля самолет Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий российскому олигарху Роману Абрамовичу. Это уже второй его самолет, который оказался в списке.В апреле министерство торговли США объявило о лишении экспортных привилегий за нарушение мер экспортного контроля, введенных в рамках американского ответа на украинские события, авиакомпании "Аэрофлот", Azur Air, UTair, "Авиастар". Кроме того, в этом списке находятся более 100 воздушных судов.
https://ria.ru/20220511/rosaviatsiya-1787978366.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство торговли сша, сша, россия (авиакомпания)
17:13 20.05.2022 (обновлено: 17:14 20.05.2022)
США лишат авиакомпанию "Россия" экспортных привилегий
Бюро промышленности и безопасности США лишит экспортных привилегий авиакомпанию "Россия"