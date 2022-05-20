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Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента - РИА Новости, 20.05.2022
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Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента
Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента - РИА Новости, 20.05.2022
Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:34
2022-05-20T18:59
в мире
владимир зеленский
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молдавия
евросоюз
европарламент
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента."У меня есть мечта быть избранным - это правда - как член Европейского парламента", - заявил Порошенко в интервью газете Financial Times.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.На данный момент Еврокомиссия еще даже не предоставила свою оценку, необходимую для дискуссий по вступлению Украины в ЕС.
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в мире, владимир зеленский, украина, грузия, молдавия, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, петр порошенко
18:34 20.05.2022 (обновлено: 18:59 20.05.2022)
 
Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о желании стать депутатом Европарламента

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента.
"У меня есть мечта быть избранным - это правда - как член Европейского парламента", - заявил Порошенко в интервью газете Financial Times.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
На данный момент Еврокомиссия еще даже не предоставила свою оценку, необходимую для дискуссий по вступлению Украины в ЕС.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаГрузияМолдавияЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссияПетр Порошенко
 
 
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