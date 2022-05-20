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Народной милиции ДНР сдались 26 украинских военнослужащих - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Народной милиции ДНР сдались 26 украинских военнослужащих
Народной милиции ДНР сдались 26 украинских военнослужащих - РИА Новости, 20.05.2022
Народной милиции ДНР сдались 26 украинских военнослужащих
Народная милиция Донецкой народной Республики сообщила, что 26 военнослужащих 95-й украинской десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:48
2022-05-20T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной Республики сообщила, что 26 военнослужащих 95-й украинской десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие."Двадцать шесть военнослужащих 95 десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
украина
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в мире, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин
10:48 20.05.2022
 
Народной милиции ДНР сдались 26 украинских военнослужащих

Народная милиция ДНР сообщила, что 26 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПункт временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении
Пункт временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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Пункт временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной Республики сообщила, что 26 военнослужащих 95-й украинской десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие.
"Двадцать шесть военнослужащих 95 десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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