https://ria.ru/20220520/plen-1789664562.html

Народной милиции ДНР сдались 26 украинских военнослужащих

Народной милиции ДНР сдались 26 украинских военнослужащих - РИА Новости, 20.05.2022

Народной милиции ДНР сдались 26 украинских военнослужащих

Народная милиция Донецкой народной Республики сообщила, что 26 военнослужащих 95-й украинской десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:48

2022-05-20T10:48

2022-05-20T10:48

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786643527_0:184:3013:1879_1920x0_80_0_0_bb878ff1d8818a86b9fb344d4ac61dd2.jpg

ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной Республики сообщила, что 26 военнослужащих 95-й украинской десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие."Двадцать шесть военнослужащих 95 десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/plennye-1789541282.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин