Рейтинг@Mail.ru
На Украине призвали переименовать все улицы Пушкина в честь Стивена Кинга - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/pereimenovanie-1789728858.html
На Украине призвали переименовать все улицы Пушкина в честь Стивена Кинга
На Украине призвали переименовать все улицы Пушкина в честь Стивена Кинга - РИА Новости, 20.05.2022
На Украине призвали переименовать все улицы Пушкина в честь Стивена Кинга
Электронная петиция о переименовании улиц классика российской литературы Александра Пушкина в улицы американского писателя, "короля ужасов" Стивена Кинга... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:24
2022-05-20T14:46
в мире
стивен кинг
сергей лавров
украина
пушкин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564137185_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_1c94648ca1464360ec4b9faa6d4657a7.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Электронная петиция о переименовании улиц классика российской литературы Александра Пушкина в улицы американского писателя, "короля ужасов" Стивена Кинга размещена на официальном интернет-представительстве президента Украины.Инициатором переименования выступила украинская писательница Алена Павловна. По состоянию на пятницу собрано более тысячи голосов. Для принятия петиции необходимо собрать 25 тысяч подписей в течении 92 дней.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220518/pereimenovanie-1789299771.html
украина
пушкин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564137185_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_a843c21d837595f893e2901870c27dc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стивен кинг, сергей лавров, украина, пушкин, россия
14:24 20.05.2022 (обновлено: 14:46 20.05.2022)
 
На Украине призвали переименовать все улицы Пушкина в честь Стивена Кинга

Зеленского призвали переименовать все улицы Пушкина в честь Стивена Кинга

© AP Photo / Mark LennihanПисатель Стивен Кинг
Писатель Стивен Кинг - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Писатель Стивен Кинг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Электронная петиция о переименовании улиц классика российской литературы Александра Пушкина в улицы американского писателя, "короля ужасов" Стивена Кинга размещена на официальном интернет-представительстве президента Украины.
"Считаем важным переименовать улицы, которые носят имена классиков российской литературы. Предлагаем переименовать улицы Пушкина в украинских городах в улицы Стивена Кинга – современного писателя мирового значения", - говорится в петиции.
Инициатором переименования выступила украинская писательница Алена Павловна. По состоянию на пятницу собрано более тысячи голосов. Для принятия петиции необходимо собрать 25 тысяч подписей в течении 92 дней.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Улица в Старой Риге - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 17:43Специальная военная операция на Украине
В Латвии решили переименовать Московский сад
 
В миреСтивен КингСергей ЛавровУкраинаПушкинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала