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На Украине призвали переименовать все улицы Пушкина в честь Стивена Кинга
На Украине призвали переименовать все улицы Пушкина в честь Стивена Кинга - РИА Новости, 20.05.2022
На Украине призвали переименовать все улицы Пушкина в честь Стивена Кинга
Электронная петиция о переименовании улиц классика российской литературы Александра Пушкина в улицы американского писателя, "короля ужасов" Стивена Кинга... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:24
2022-05-20T14:24
2022-05-20T14:46
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Электронная петиция о переименовании улиц классика российской литературы Александра Пушкина в улицы американского писателя, "короля ужасов" Стивена Кинга размещена на официальном интернет-представительстве президента Украины.Инициатором переименования выступила украинская писательница Алена Павловна. По состоянию на пятницу собрано более тысячи голосов. Для принятия петиции необходимо собрать 25 тысяч подписей в течении 92 дней.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, стивен кинг, сергей лавров, украина, пушкин, россия
14:24 20.05.2022 (обновлено: 14:46 20.05.2022)
На Украине призвали переименовать все улицы Пушкина в честь Стивена Кинга
Зеленского призвали переименовать все улицы Пушкина в честь Стивена Кинга