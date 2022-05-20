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Парк "Богандинский" в Тюменской области включили в реестр Минпромторга - РИА Новости, 20.05.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220520/park-1789733894.html
Парк "Богандинский" в Тюменской области включили в реестр Минпромторга
Парк "Богандинский" в Тюменской области включили в реестр Минпромторга - РИА Новости, 20.05.2022
Парк "Богандинский" в Тюменской области включили в реестр Минпромторга
Индустриальный парк "Богандинский" в Тюменской области включен в федеральный реестр Минпромторга России, это позволит увеличить финансирование проекта и сделать РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:38
2022-05-20T14:38
тюменская область
экономика
александр моор
тюменская область
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ТЮМЕНЬ, 20 мая - РИА Новости. Индустриальный парк "Богандинский" в Тюменской области включен в федеральный реестр Минпромторга России, это позволит увеличить финансирование проекта и сделать промплощадку более привлекательной для инвесторов, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.По данным Минпромторга, подтверждение соответствия парка федеральным требованиям позволяет регионам и управляющим компаниям индустриальных парков и промышленных технопарков обращаться за мерами господдержки федерального и регионального уровня, включая налоговые преференции для управляющих компаний и резидентов парков."Важная новость из сферы инвестиций: наш индустриальный парк "Богандинский" включен в федеральный реестр Минпромторга России. Новый статус позволит региону вложить в развитие парка дополнительные средства и сделать площадку более привлекательной не только для тюменских инвесторов, но и для предпринимателей и компаний из других регионов России и из-за рубежа", - написал в посте Александр Моор.Парк "Богандинский" занимает 267,9 га, отраслевые приоритеты площадки - производство оборудования и комплектующих для нефтегазового сектора, строительных материалов, переработка сельхозпродукции, деревообработка. Резидентами парка уже стали семь компаний, три предприятия введено в эксплуатацию. До 2030 года на территории парка планируется создать 32 новых производства.Губернатор отметил, что для инвесторов парк привлекателен тем, что позволяет экономить средства и время - под производства предоставляются готовые площадки, не нужно заниматься покупкой земли и подведением коммуникаций."В индустриальном парке регион предоставляет инвесторам готовые площадки. Для бюджета это затраты, но со временем они окупаются. Так было в индустриальном парке "Боровский". Вложенные в инфраструктуру средства вернулись в бюджет в виде налогов в течение пяти лет", - сообщил Александр Моор.Всего в Тюменской области создано 4 индустриальных парка.
https://ria.ru/20220518/forum-1789200075.html
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экономика, александр моор, тюменская область, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
14:38 20.05.2022
 
Парк "Богандинский" в Тюменской области включили в реестр Минпромторга

Парк "Богандинский" в Тюменской области включили в реестр Минпромторга

© РИА Новости / Александр АндреевТюмень
Тюмень - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Тюмень. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 20 мая - РИА Новости. Индустриальный парк "Богандинский" в Тюменской области включен в федеральный реестр Минпромторга России, это позволит увеличить финансирование проекта и сделать промплощадку более привлекательной для инвесторов, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
По данным Минпромторга, подтверждение соответствия парка федеральным требованиям позволяет регионам и управляющим компаниям индустриальных парков и промышленных технопарков обращаться за мерами господдержки федерального и регионального уровня, включая налоговые преференции для управляющих компаний и резидентов парков.
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"Важная новость из сферы инвестиций: наш индустриальный парк "Богандинский" включен в федеральный реестр Минпромторга России. Новый статус позволит региону вложить в развитие парка дополнительные средства и сделать площадку более привлекательной не только для тюменских инвесторов, но и для предпринимателей и компаний из других регионов России и из-за рубежа", - написал в посте Александр Моор.
Парк "Богандинский" занимает 267,9 га, отраслевые приоритеты площадки - производство оборудования и комплектующих для нефтегазового сектора, строительных материалов, переработка сельхозпродукции, деревообработка. Резидентами парка уже стали семь компаний, три предприятия введено в эксплуатацию. До 2030 года на территории парка планируется создать 32 новых производства.
Губернатор отметил, что для инвесторов парк привлекателен тем, что позволяет экономить средства и время - под производства предоставляются готовые площадки, не нужно заниматься покупкой земли и подведением коммуникаций.
"В индустриальном парке регион предоставляет инвесторам готовые площадки. Для бюджета это затраты, но со временем они окупаются. Так было в индустриальном парке "Боровский". Вложенные в инфраструктуру средства вернулись в бюджет в виде налогов в течение пяти лет", - сообщил Александр Моор.
Всего в Тюменской области создано 4 индустриальных парка.
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Тюменская областьЭкономикаАлександр МоорТюменская областьРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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