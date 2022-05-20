https://ria.ru/20220520/park-1789733894.html

Парк "Богандинский" в Тюменской области включили в реестр Минпромторга

Парк "Богандинский" в Тюменской области включили в реестр Минпромторга - РИА Новости, 20.05.2022

Парк "Богандинский" в Тюменской области включили в реестр Минпромторга

Индустриальный парк "Богандинский" в Тюменской области включен в федеральный реестр Минпромторга России, это позволит увеличить финансирование проекта и сделать РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:38

2022-05-20T14:38

2022-05-20T14:38

тюменская область

экономика

александр моор

тюменская область

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750285328_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_a34f73c2cd113fa36c2e89b15e8819fd.jpg

ТЮМЕНЬ, 20 мая - РИА Новости. Индустриальный парк "Богандинский" в Тюменской области включен в федеральный реестр Минпромторга России, это позволит увеличить финансирование проекта и сделать промплощадку более привлекательной для инвесторов, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.По данным Минпромторга, подтверждение соответствия парка федеральным требованиям позволяет регионам и управляющим компаниям индустриальных парков и промышленных технопарков обращаться за мерами господдержки федерального и регионального уровня, включая налоговые преференции для управляющих компаний и резидентов парков."Важная новость из сферы инвестиций: наш индустриальный парк "Богандинский" включен в федеральный реестр Минпромторга России. Новый статус позволит региону вложить в развитие парка дополнительные средства и сделать площадку более привлекательной не только для тюменских инвесторов, но и для предпринимателей и компаний из других регионов России и из-за рубежа", - написал в посте Александр Моор.Парк "Богандинский" занимает 267,9 га, отраслевые приоритеты площадки - производство оборудования и комплектующих для нефтегазового сектора, строительных материалов, переработка сельхозпродукции, деревообработка. Резидентами парка уже стали семь компаний, три предприятия введено в эксплуатацию. До 2030 года на территории парка планируется создать 32 новых производства.Губернатор отметил, что для инвесторов парк привлекателен тем, что позволяет экономить средства и время - под производства предоставляются готовые площадки, не нужно заниматься покупкой земли и подведением коммуникаций."В индустриальном парке регион предоставляет инвесторам готовые площадки. Для бюджета это затраты, но со временем они окупаются. Так было в индустриальном парке "Боровский". Вложенные в инфраструктуру средства вернулись в бюджет в виде налогов в течение пяти лет", - сообщил Александр Моор.Всего в Тюменской области создано 4 индустриальных парка.

https://ria.ru/20220518/forum-1789200075.html

https://ria.ru/20220517/nagrady-1789112500.html

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, александр моор, тюменская область, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)