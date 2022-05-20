https://ria.ru/20220520/ospa-1789723386.html

"Вектор": инкубационный период оспы обезьян может длиться до 21 дня

"Вектор": инкубационный период оспы обезьян может длиться до 21 дня - РИА Новости, 20.05.2022

"Вектор": инкубационный период оспы обезьян может длиться до 21 дня

На оспу обезьян указывают лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфоузлов, сыпь, инкубационный период инфекции составляет от 6 до... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:07

2022-05-20T14:07

2022-05-20T14:18

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оспа обезьян

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На оспу обезьян указывают лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфоузлов, сыпь, инкубационный период инфекции составляет от 6 до 16 дней, в некоторых случаях может длиться до 21 дня, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде."Инкубационный период обычно составляет от 6 до 16 дней, но может длиться и до 21", - говорится в сообщении.Симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Обычно развивается сыпь. Чаще она начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, уточнили в центре.Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.После глобальной ликвидации натуральной оспы с 1980 года в России была прекращена вакцинация против этой инфекции. При отсутствии оспы на территории России прививкам против этой инфекции подлежат в первую очередь лица, относящиеся к группе повышенного риска встречи с натуральной оспой.

https://radiosputnik.ria.ru/20220520/germaniya-1789724604.html

https://ria.ru/20220520/ospa-1789723158.html

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общество, здоровье - общество, россия, испания, мадрид, в мире, оспа обезьян