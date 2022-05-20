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Оружие из США служит созданию нерегулярных армий, заявили в Венесуэле - РИА Новости, 20.05.2022
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Оружие из США служит созданию нерегулярных армий, заявили в Венесуэле
Оружие из США служит созданию нерегулярных армий, заявили в Венесуэле - РИА Новости, 20.05.2022
Оружие из США служит созданию нерегулярных армий, заявили в Венесуэле
Оружие, которое США и НАТО направляют другим странам, аргументируя это поддержкой демократии, используется для формирования нерегулярных армий, заявил РИА... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T04:50
2022-05-20T04:50
в мире
джо байден
владимир путин
сша
украина
россия
министерство обороны сша
венесуэла
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КАРАКАС, 20 мая — РИА Новости. Оружие, которое США и НАТО направляют другим странам, аргументируя это поддержкой демократии, используется для формирования нерегулярных армий, заявил РИА Новости депутат парламента Венесуэлы от правящей Единой социалистической партии Сауль Ортега.По мнению депутата, Вашингтон использует одну и ту же методику, способствующую созданию в различных регионах планеты формирований, действующих вне правового поля, и таким образом обеспечивают дестабилизацию конфликтного региона. В качестве примера он привел запрещенную в России группировку "Исламское государство"* и правящее в Афганистане движение "Талибан"**.Политик выразил уверенность, что, дестабилизируя и добиваясь смены власти в странах, не разделяющих политику Вашингтона, США пытаются сохранить влияние, полученное после Второй мировой войны. "Назрела необходимость смены международного миропорядка, и силы, возникшие в результате Второй мировой войны, не хотят уступать свое пространство, поэтому они напирают на те типы войн, которые мы сейчас наблюдаем", — сказал венесуэльский депутат.Конфликт на Украине, по словам Ортеги, имеет те же корни, и будет продолжаться до тех пор, пока не будет "определен новый международный порядок". "Они (США и их союзники) развязали войну на Украине, но помимо этого ведут экономические, дипломатические и медийные войны по всему миру, против всех стран, которые противостоят их интересам", — добавил собеседник агентства.Сенат США в четверг одобрил законопроект о выделении Украине беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Первоначальная сумма 33 миллиарда долларов, которую предлагал президент Джо Байден, возросла в конгрессе до 40 миллиардов в том числе за счет увеличения доли военной помощи. Ранее в Пентагоне заявляли, что текущие средства позволяют США обеспечивать бесперебойные поставки вооружений Украине до 19 мая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220518/oruzhie-1788951725.html
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в мире, джо байден, владимир путин, сша, украина, россия, министерство обороны сша, венесуэла, сауль ортега, каракас
04:50 20.05.2022
 
Оружие из США служит созданию нерегулярных армий, заявили в Венесуэле

Венесуэльский депутат Ортега: оружие из США служит созданию нерегулярных армий

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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КАРАКАС, 20 мая — РИА Новости. Оружие, которое США и НАТО направляют другим странам, аргументируя это поддержкой демократии, используется для формирования нерегулярных армий, заявил РИА Новости депутат парламента Венесуэлы от правящей Единой социалистической партии Сауль Ортега.

"С этим оружием они (США) создают нерегулярные армии, которые... совершают всевозможные зверства и преступления, нарушения прав человека. Такие не попадают в руки органов правосудия, потому находятся под защитой гринго (американцев ред.)", сказал Ортега.

По мнению депутата, Вашингтон использует одну и ту же методику, способствующую созданию в различных регионах планеты формирований, действующих вне правового поля, и таким образом обеспечивают дестабилизацию конфликтного региона. В качестве примера он привел запрещенную в России группировку "Исламское государство"* и правящее в Афганистане движение "Талибан"**.
Политик выразил уверенность, что, дестабилизируя и добиваясь смены власти в странах, не разделяющих политику Вашингтона, США пытаются сохранить влияние, полученное после Второй мировой войны. "Назрела необходимость смены международного миропорядка, и силы, возникшие в результате Второй мировой войны, не хотят уступать свое пространство, поэтому они напирают на те типы войн, которые мы сейчас наблюдаем", — сказал венесуэльский депутат.
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18 мая, 08:00
Щедрость по-американски. Чем Украина расплатится за военную помощь США
Конфликт на Украине, по словам Ортеги, имеет те же корни, и будет продолжаться до тех пор, пока не будет "определен новый международный порядок". "Они (США и их союзники) развязали войну на Украине, но помимо этого ведут экономические, дипломатические и медийные войны по всему миру, против всех стран, которые противостоят их интересам", — добавил собеседник агентства.
Сенат США в четверг одобрил законопроект о выделении Украине беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Первоначальная сумма 33 миллиарда долларов, которую предлагал президент Джо Байден, возросла в конгрессе до 40 миллиардов в том числе за счет увеличения доли военной помощи. Ранее в Пентагоне заявляли, что текущие средства позволяют США обеспечивать бесперебойные поставки вооружений Украине до 19 мая.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Флаг США - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 20:33
СМИ: США работают над предоставлением Украине противокорабельных ракет
 
В миреДжо БайденВладимир ПутинСШАУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАВенесуэлаСауль ОртегаКаракас
 
 
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