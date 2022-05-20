https://ria.ru/20220520/obyazatelstva-1789762383.html

Баку ждет от Еревана выполнения обязательств, заявил премьер-министр Асадов

Баку ждет от Еревана выполнения обязательств, заявил премьер-министр Асадов - РИА Новости, 20.05.2022

Баку ждет от Еревана выполнения обязательств, заявил премьер-министр Асадов

Азербайджан ожидает, что Армения в полном объеме выполнит обязательства, взятые на себя в рамках трехсторонней декларации лидеров Азербайджана, России и Армении РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:08

2022-05-20T16:08

2022-05-20T16:08

в мире

азербайджан

армения

баку

содружество

снг

нагорно-карабахская республика

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БАКУ, 20 мая – РИА Новости. Азербайджан ожидает, что Армения в полном объеме выполнит обязательства, взятые на себя в рамках трехсторонней декларации лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года, заявил премьер-министр Али Асадов на заседании глав правительств СНГ."Несмотря на встречи в рамках трехсторонних рабочих групп, продвижений в восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, как это предусмотрено в соответствии с пунктом 9 трехсторонней декларации, не наблюдается. Азербайджан ожидает, что Армения в полном объеме выполнит обязательства, взятые на себя в рамках трехсторонней декларации лидеров Азербайджана, России и Армении", - сказал Асадов.На заседании Совета глав правительств СНГ в пятницу был утвержден план первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности на период до 2030 года. Сообщается, что всего участники заседания Совета глав правительств Содружества приняли десять документов.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220519/obstrel-1789551771.html

https://ria.ru/20220518/delimitatsiya-1789342609.html

азербайджан

армения

баку

нагорно-карабахская республика

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в мире, азербайджан, армения, баку, содружество , снг, нагорно-карабахская республика