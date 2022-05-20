Баку ждет от Еревана выполнения обязательств, заявил премьер-министр Асадов
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов: Баку ждет от Еревана выполнения обязательств
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 20 мая – РИА Новости. Азербайджан ожидает, что Армения в полном объеме выполнит обязательства, взятые на себя в рамках трехсторонней декларации лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года, заявил премьер-министр Али Асадов на заседании глав правительств СНГ.
"Несмотря на встречи в рамках трехсторонних рабочих групп, продвижений в восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, как это предусмотрено в соответствии с пунктом 9 трехсторонней декларации, не наблюдается. Азербайджан ожидает, что Армения в полном объеме выполнит обязательства, взятые на себя в рамках трехсторонней декларации лидеров Азербайджана, России и Армении", - сказал Асадов.
19 мая, 18:03В Баку сообщили об обстреле азербайджанских позиций
На заседании Совета глав правительств СНГ в пятницу был утвержден план первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности на период до 2030 года. Сообщается, что всего участники заседания Совета глав правительств Содружества приняли десять документов.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.