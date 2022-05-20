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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.05.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив снаряды калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T20:46

2022-05-20T20:46

2022-05-20T20:46

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив снаряды калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:47 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли этот район пять раз за 40 минут: в 11.12, 11.20, 11.30, 11.40 и 11.55 мск, в общей сложности было выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров. Также сообщалось об обстреле снарядами калибром 122 миллиметра в 12.33. В результате обстрелов, как в пятницу сообщал штаб территориальной обороны ДНР, погиб мужчина. Трое мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины